A Xunta avanza na rehabilitación de dous edificios en Vilalba para convertelos en vivendas de promoción pública

Arias explicou que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda está a investir 368.300 euros na recuperación destes dous inmobles, que se atopaban en estado de ruína. Os traballos na vivenda situad a no número 14 da rúa Concepción Arenal están máis avanzados, e a previsión é rematalos a finais deste mesmo ano . No que respecta ao edificio do número 6 da rúa Ferrería, de maior tamaño, estará listo a principios do vindeiro ano.