A Xunta avanza na redacción do proxecto construtivo dos colectores e da nova depuradora municipal de Foz, que suporán un investimento autonómico de case 12 M€

Técnicos de Augas de Galicia e da empresa adxudicataria mantiveron hoxe unha reunión co Concello para abordar o proxecto construtivo desta obra, que triplicará a poboación servida e multiplicará por 9 a capacidade actual de tratamento das augas residuais do municipio



O contrato estipula un prazo de 3 meses para redactar o proxecto, 18 para a execución das obras e 12 meses para a posta en marcha da nova depuradora



Prevese a construción dunha depuradora en Caldoureiro, un novo tanque de tormentas, a ampliación do caudal e a capacidade dos bombeos actuais e disporanse 4,7 km de novas conducións



As obras permitirán atallar as deficiencias no sistema e lograr os obxectivos de vertido de calidade na auga tratada, principalmente no verán, cando se incrementa a poboación



Con esta actuación, a Xunta apoia ao Concello de Foz na mellora do saneamento municipal, mesmo xestionando as autorizacións de Costas do Estado, polas que houbo que agardar 36 meses



Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2022

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, avanza na redacción do proxecto para executar as obras dos colectores e da nova depuradora de Foz, que suporán un investimento autonómico de case 12 M?.

Ese proxecto definirá tecnicamente as obras necesarias para atallar as deficiencias no funcionamento do sistema de saneamento municipal de Foz, que non ten a capacidade necesaria para acadar os obxectivos de vertido de calidade na auga tratada, principalmente no verán, cando o municipio incrementa a súa poboación.

O contrato foi adxudicado o 3 de agosto á UTE Espina & Delfin, S.L. – Construcciones y Canalizaciones José Saa, S.L., e formalizado a pasada semana, cun prazo de execución total de 33 meses: os 3 primeiros para redactar o proxecto construtivo; 18 para a execución das obras; e 12 para a posta en marcha da nova depuradora.

A execución das obras supón a dotación dunha nova depuradora de augas residuais e dun tanque de tormentas, ademais de ampliar os bombeos e os colectores. Estes traballos enmárcanse na liña de apoio técnico e económico que a Xunta vén prestando aos concellos nas súas responsabilidades municipais de saneamento, abastecemento e depuración.

A nova depuradora situarase nun novo emprazamento, en Caldouceiro, terá un caudal máximo de 700 m³/hora e capacidade para atender 22.342 habitantes: con 2 liñas de desbaste, desareado–desengrasado, tratamento biolóxico por ultravioleta e liña de lodos.

O bombeo de cabeceira realizarase na avenida de Viveiro, onde chega o colector por gravidade que conduce as augas residuais desde o tanque de tormentas e o bombeo de Llas. A impulsión chegará ao punto alto, polo que non son necesarios bombeos intermedios.

Construirase tamén un novo tanque de tormentas, situado no punto baixo da conca principal, ao lado da actual depuradora. Será esta unha infraestrutura con capacidade de 1.000 m³, dotada de 3 bombas centrífugas somerxibles, medición de caudal, funcionamento autónomo con envío de datos. Ademais ampliarase o caudal e a capacidade dos bombeos de Llas 1 e Llas 2, dotándoos de medición de caudal, sistema de alarmas e funcionamento autónomo, tamén con envío de datos e asignación de consignas desde a depuradora.

Executaranse 4 novas impulsións: desde o tanque de tormentas, desde os bombeos de Llas 1 e Llas 2 e desde a avenida de Viveiro; e colectores por gravidade na avenida de Viveiro, de Llas 1 a Llas 2 e da depuradora ao medio receptor.

Unha vez rematada a construción da nova depuradora e constatado o seu bo funcionamento, procederase á demolición da depuradora actual.

Estas actuacións son cofinanciadas con fondos europeos FEDER, no marco do programa operativo 2014–2020.

Xunta segue avanzando para mellorar o sistema de saneamento de Foz, financiando integramente a actuación e apoiando ao Concello nas súas responsabilidades co fin de ofrecer servizos de calidade aos veciños.

A Xunta leva moito tempo axudando ao Concello para a tramitación desta concesión de Costas, pola que houbo que agardar 36 meses para poder licitar este contrato de proxecto e obra.

O Goberno galego continúa traballando pola mellora da calidade das augas das rías, tendo en conta a incidencia que isto supón para a saúde, para o medio e para actividades como a pesca ou o marisqueo.

