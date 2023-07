Os traballos de movemento de terras xa roldan o 89 % da execución total e a construción das estruturas aproxímase ao 95 %

Unha parte da nova glorieta elevada está a funcionar xa para canalizar o desvío de tráfico a través do polígono de Areas

No paso superior no tronco da A–55, executouse unha subestrutura na marxe esquerda para ampliar a estrutura e montáronse dúas vigas metálicas que conforman o taboleiro

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2023

A Xunta avanza nas obras de conexión da autovía Tui–A Guarda coa A–55, cun grao de execución que acada o 82 %.

As actuacións continúan progresando nesta infraestrutura viaria, constatando uns traballos de movemento de terras que xa roldan o 89 % da execución total.

Comezaron os traballos afectados polo corte de tráfico dos ramais do enlace do punto quilométrico 30+000 en sentido decrecente, estando o itinerario alternativo habilitado. Isto é necesario para executar o ramal directo entre a N–551 e a glorieta elevada sobre a A–55, solapándose coa construción do ramal de entrada ao enlace que xera movemento de terras, así como un paso superior para salvar o regato San Martiño e unha zona de cautela arqueolóxica

No que se refire ás estruturas, o grao de execución xa se aproxima ao 95 %. Avanzan os traballos no paso superior no tronco da A–55. Executouse unha subestrutura da marxe esquerda para a ampliación da estrutura e montáronse dúas vigas metálicas que conforman o tableiro.

Unha parte da nova glorieta elevada está a funcionar para canalizar o desvío de tráfico a través do polígono de Areas.

Con respecto ao paso superior para salvar o regato San Martiño, así como un elemento etnográfico, xa se executaron as cimentacións e comezou a construción das pilas e os capiteis. A montaxe do taboleiro prevese para a primeira quincena de agosto.

Os pasos inferiores xa se atopan executados na súa totalidade e os muros previstos roldan un grao de execución do 75 %.

Cómpre lembrar que para acometer estas intervencións están a realizarse cortes de tráfico nos ramais de entrada e saída do enlace do punto quilométrico 30 en sentido Vigo da autovía A–55. Para garantir a circulación do tráfico habilitáronse desvíos alternativos que están debidamente sinalizados.

Estas obras de conexión da autovía

Tui–A Guarda coa A–55 e o polígono de Areas supoñen un investimento autonómico de

para reforzar a seguridade viaria e aumentar a competitividade nesta contorna.

