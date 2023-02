A Xunta avanza nas obras de ampliación do centro de saúde do Porriño, cunha porcentaxe de execución próxima ao 30%

Segundo sinalou o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, o Goberno galego reforzou o centro este ano incorporando un novo médico con praza fixa, un dietista–nutricionista e un equipo de soporte de atención a domicilio



Pola súa parte, o conselleiro do Medio Rural, José González, remarcou que, nesta obra destaca o uso da madeira, froito dun acordo entre as Consellerías do Medio Rural e de Sanidade para a mellora do benestar e a diminución da pegada de carbono



En total o centro contaría cos seguintes espazos asistenciais: 8 consultas de Medicina de Familia, 6 de Enfermería, 1 polivalente, 1 sala de toma de mostras, 1 sala de técnicas, 1 de Farmacia, área de Fisioterapia, área de Odontoloxía, área de Pediatría (3 consultas de Pediatría e 2 de Enfermería pediátrica), 1 consulta de matrona, sala de

educación sanitaria, despacho traballador social, despacho de coordinación, sala de estar de persoal, sala de xuntas, 1 despacho en admisión.

E na área do PAC, 2 Salas de Reanimación/Observación, 3 consultas médicas e 2 consultas de Enfermería, 6 dormitorios, sala de persoal aseos e vestiarios.





