A Xunta avanza na execución do emisario submarino da depuradora dos Praceres, en Pontevedra, co inicio da perforación coa tuneladora

Unha vez montada e sometida a probas a máquina, avanza na perforación do túnel do tramo terrestre do emisario, con 100 metros de perforación xa executados

Os traballos, tal e como confirmou hoxe a Xunta aos representantes do sector do mar, non afectarán á produción da zona grazas á planificación e ás medidas adoptadas

Sinalizarase con boias a situación do trazado polo que avanza o emisario, para que os profesionais do mar dispoñan dunha referencia visual

A actuación inclúe unha parte terrestre, de construción dunha cámara de carga e unha estación de bombeo, e do emisario, de máis de 3,5 km de lonxitude





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.