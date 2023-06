A Xunta avanza no estudo para remodelar o acceso ao peirao comercial da Pobra do Caramiñal e ampliar a liña de atracada

Susana Lenguas lembrou que o seu departamento investiu 1,3 M? na dársena pobrense nos últimos meses e está a valorar detalladamente esta actuación, cun orzamento estimado que se situaría entre os 7 e os 10 M?

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2023

A presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, respondeu esta mañá a unha pregunta parlamentaria na Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo sobre o proxecto de remodelación do acceso ao peirao comercial da Pobra do Caramiñal e a ampliación da liña de atracada. Alí explicou que o seu departamento ten actualmente en execución o contrato para a redacción deste proxecto por un importe de 87.000 euros.

A proposta prevé conxunta e inicialmente dúas intervencións que interfiren entre si, por unha banda a substitución parcial do inicio do peirao por unha solución permeable e que beneficie a posible rexeneración de bancos marisqueiros próximos –para o que se estudarán diferentes solucións construtivas– e por outra a ampliación da zona de atracada comercial cara ao interior do porto.

A responsable do ente público subliñou que a redacción do proxecto amosa “o compromiso de Portos de Galicia con este porto, a confraría de pescadores e co tráfico comercial”. Porén engadiu que esta actuación debe avaliarse detalladamente “desde o punto de vista da axitación da dársena, da hidrodinámica e das correntes así como das repercusións sobre os bancos marisqueiros e ter a certeza de que o investimento repercute realmente na súa mellora pois existen estudos anteriores que non aportan garantías“. Esta é unha cuestión fundamental tendo en conta que o investimento necesario podería ascender a entre 7 e 10 millóns de euros.





