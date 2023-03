A Xunta avanza na dixitalización das aulas coa instalación de 9.000 paneis interactivos

A actuación enmárcase no Plan de Infraestruturas Dixitais Educativas que está a desenvolver o Goberno galego cun investimento de 134,6M?

Está previsto que en 2024 todas as aulas de centros públicos desde 2º ciclo de Infantil ata 2º de Bacharelato conten con este tipo de dispositivos

Román Rodríguez subliña a importancia da tecnoloxía “como un medio para garantir a igualdade de oportunidades e afianzar a modernización do sistema educativo”

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2023

Os conselleiros de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, e de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, visitaron esta mañá o colexio CEIP Fontiñas. Trátase dun dos centros dotados con pantallas interactivas ao abeiro do Plan de Infraestruturas Dixitais Educativas que está a desenvolver a Xunta cun investimento de 134,6M?, e no marco do que se están a instalar máis de 9.000 paneis.

Tal e como explicaron os conselleiros, o obxectivo desta nova dotación é seguir avanzando na dixitalización das aulas galegas das etapas de Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato. Ademais, como novidade, instalaranse estes dispositivos en centros que imparten ensinanzas de réxime especial.

O titular de Educación, Román Rodríguez, salientou a importancia desta dotación tecnolóxica para garantir “a igualdade de oportunidades” na aprendizaxe ao tempo que afianzar a modernización do ensino galego.

Non obstante, fixo fincapé en que estas ferramentas “non son un fin, senón un medio para mellorar o sistema a través dos desenvolvementos didácticos e das aplicacións educativas ao servizo de alumnos e de profesores”.

Na actualidade todas as aulas públicas desde 5º de Primaria ata Bacharelato contan con encerado dixital interactivo, que levan consigo tamén un ordenador e un proxector. As novas pantallas interactivas non precisan deste equipamento complementario, polo que supoñen un avance.





