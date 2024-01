A Xunta avanza no deseño da nova lei autonómica que incidirá na profesionalización do cooperativismo e no fomento da igualdade nestas entidades

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, participou nunha nova xuntanza do Consello Galego de Cooperativas, órgano colexiado que promove e difunde os valores do cooperativismo na comunidade

A Administración autonómica prevé contar cun marco legal este 2024 que actualice a normativa galega en materia de cooperativas e fexibilice a súa creación

Galicia conta coa 2ª Estratexia da Economía Social que persegue a creación de 400 novas entidades ata 2027 e xerar uns 4.000 empregos

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo

, participou nunha nova xuntanza do Consello Galego de Cooperativas, na que se avaliaron os avances na nova Lei de Cooperativas elaborada no seo deste órgano para dar impulso a este modelo de negocio, profesionalizalo e facilitar a creación de novas entidades.

A Xunta está a iniciar os traballos para que a comunidade conte en 2024 cun novo marco legal para flexibilizar e facilitar a creación de novas entidades e axudar a que as existentes avancen na súa profesionalización e dixitalización.

Trátase de adaptar o actual marco regulador, que data de 1998, ao novo contexto socioeconómico, e de dar o impulso definitivo a este modelo, afirmou Rivo.

O Goberno galego pretende dotar ás cooperativas de ferramentas e métodos organizativos para mellorar a súa xestión diaria. Tamén aspira a reforzar a parte social no fomento dos principios de igualdade, conciliación e responsabilidade social, buscando unha composición equilibrada nos seus órganos.

A norma estase a deseñar no seo deste Consello Galego de Cooperativas –órgano colexiado que representa a Administración e a entidades representativas deste modelo– para a promoción e difusión do cooperativismo e dos seus valores a través dun proceso participativo.

A aprobación neste 2024 da Lei de Cooperativas coincidirá coa vixencia da 2ª Estratexia da economía social, que a Xunta ten en marcha ata 2027. Rivo destacou que coa mesma quérese incidir na economía social como valor seguro e aposta de futuro.

Este marco aspira a xerar 4.000 empregos e a posicionar este modelo nos sectores tecnolóxico, verde e industrial.

Esta planificación con horizonte 2027 conta cun orzamento de máis de 174 millóns, para xerar máis economía social, atraendo talento, mellorando a competitividade e o crecemento en sectores emerxentes.

Ata esa data a Administración autonómica espera o nacemento de 400 novas entidades e que a mocidade e as mulleres teñan maior presenza na economía social.

Cómpre tamén subliñar que coa Estratexia a Xunta confía en reducir o tempo de constitución de entidades a 37 días de media e incrementar nun 25 % as firmas creadas en sectores emerxentes.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando