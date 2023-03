A Xunta avaliará a próxima semana cos bateeiros as propostas para abrir novas zonas de extracción da mexilla que achegou unha parte do sector tralo último encontro

A Consellería do Mar estaría en disposición de habilitar novas áreas de traballo unha vez conclúa a tramitación desas suxestións por parte dos técnicos, cuestión que facilitaría un acordo cos produtores de mexillón e coas confrarías de pescadores

O Executivo galego avanza así na senda do diálogo mantida desde o primeiro momento co obxectivo de que as decisións que se adopten sexan equilibradas cos intereses dos dous sectores implicados e garantan a explotación sustentable de todos os recursos



A Consellería do Mar vai manter a próxima semana un encontro con representantes dos produtores de mexillón de Galicia co obxectivo de analizar e informar dos avances sobre as propostas de apertura de novas zonas para a extracción de mexilla –semente de mexillón– que unha parte do sector remitiu trala última xuntanza mantida co director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, o pasado 7 de febreiro para abordar o problema da escaseza deste recurso.

Estes contactos –que tamén se veñen mantendo e manterán cos representantes das confrarías de pescadores da comunidade– enmárcanse na liña de diálogo mantida nos últimos meses pola Xunta e prodúcense unha vez analizadas as propostas remitidas por algunhas organizacións do sector do mexillón trala última reunión. Deste xeito, unha vez avaliadas esas suxestións polos técnicos e coas partes implicadas –bateeiros e confrarías– o Executivo galego estaría en disposición de abrir novas zonas para a extracción de mexilla en bancos naturais tras concluír a tramitación pertinente.

No encontro tamén se abordarán outras cuestións expostas por unha parte do sector e relacionadas cunha maior flexibilidade na operativa diaria co obxectivo de facer fronte, na medida do posible, ás dificultades que están a ter os produtores para obter cría de mexillón.

A Consellería do Mar avanza así na vía do diálogo mantida desde o primeiro momento coa finalidade de que as decisións que se adopten sexan equilibradas cos intereses dos dous sectores implicados –os bateeiros e os percebeiros– garantindo ao mesmo tempo unha explotación sustentable dos recursos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando