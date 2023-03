A Xunta avalía co Observatorio da eólica mariña o Plan de Ordenación aprobado polo Goberno central

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, participou hoxe en Santiago de Compostela na reunión do Observatorio da eólica mariña. No encontro, no que participaron representantes de diferentes departamentos da Administración autonómica, do sector pesqueiro e da industria vinculada a este sector de actividade, avaliouse o Plan de Ordenación do Espazo Marítimo (POEM) aprobado esta mesma semana polo Goberno.

Na xuntanza reiterouse a necesidade de que o Executivo central se reúna co Observatorio da eólica mariña para encontrar puntos de encontro, sempre baixo a premisa de garantir a compatibilidade entre as actividades tradicionais e o desenvolvemento da eólica mariña.





