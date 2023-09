A Xunta avalía con El Corte Inglés futuras iniciativas que visibilicen a calidade dos produtos galegos

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, reuniuse coa dirección rexional de El Corte Inglés para avaliar posibles iniciativas de colaboración público–privada que se poderían poñer en marcha proximamente para visibilizar a calidade dos produtos galegos.

No encontro abordouse o contexto actual e a situación do grupo, que acadou cifras positivas no último exercicio pechado. Por iso, a conselleira trasladou a importancia de que se siga mantendo tanto a actividade como o emprego en Galicia.





