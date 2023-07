A Xunta autoriza licitar por 27,26 M ? a xestión integral da rede de plantas de transferencia de Sogama

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, subliña que ás 20 instalacións que estaban ata agora baixo a titularidade da empresa pública sumaranse “cinco novas plantas en Curtis, Ponteceso, A Lama, Arbo e Riotorto”

Todas as plantas terán capacidade para transvasar residuos procedentes do contedor xenérico (bolsa negra), amarelo (envases, latas e briks) e marrón (orgánico)

A ampliación da rede de plantas permitirá superar as 710.000 toneladas anuais de residuos xestionados nestas instalacións

O contrato inclúe os traballos de operación, limpeza e mantemento das instalacións, ademais de prever investimentos por 3,6 M ? na execución dunha serie de melloras técnicas e operativas co fin de optimizar o funcionamento de toda a rede



O Consello da Xunta autorizou esta mañá licitar por un importe de 27,26 millóns de euros a xestión integral da rede de plantas de transferencia de residuos de Sogama. “Trátase dos puntos intermedios nos que se trasvasan e clasifican os residuos que se recollen nos municipios” antes de chegar ao centro de tratamento, indicou o vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

A función das plantas de transferencia é transvasar as distintas tipoloxías de residuos que competen a Sogama (bolsa amarela e negra e, proximamente, a marrón) desde os camións de recollida municipal dos concellos adheridos ?na actualidade 295 que suman unha poboación de máis de 2,2 millóns de habitantes? a contedores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou por estrada, nas mellores condicións hixiénicas e de seguridade ata as instalacións que ten a empresa pública no Complexo Medioambiental de Cerceda e, en breve, ás plantas de compostaxe de biorresiduos de cada provincia.

Calvo salientou que á rede de plantas de transferencia que actualmente está formada por 20 centros ?Cee, Boiro, Narón, Santa Comba, Santiago de Compostela, Ortigueira, Lugo, Viveiro, Barreiros, Monforte de Lemos, Chantada, Sarria, Becerreá; Vigo, O Porriño, Ribadumia, O Rosal, Silleda; Ourense e A Rúa? “van sumarse outras cinco plantas na Lama, Arbo, Curtis, Ponteceso e Riotorto”. “Todas son construídas pola Xunta para substituír ás microplantas que xa existían”, indicou.

Deste xeito e grazas ás melloras e adaptacións acometidas pola Xunta, en 13 das 25 plantas da rede poderase transvasar, ademais da bolsa amarela (que contén envases de plástico, latas e briks) e negra (fracción resto procedente do contedor xenérico), a bolsa marrón coa materia orgánica, contando cunha tolva específica para esta.

Ademais, ao dispoñer dun maior número de puntos para a transferencia dos residuos tamén se prevé un incremento da capacidade total do operativo ao servizo de Sogama, que o ano pasado transvasou 690.000 toneladas e coa incorporación das 5 novas plantas prevese que pase a xestionar máis de 710.000 toneladas anuais.

A duración do contrato é de 3 anos, contemplándose 2 prórrogas anuais e unha excepcional que non poderá superar os 9 meses, cun investimento estimado de 41,4 millóns de euros.

O novo contrato para a xestión integral da rede de plantas de transferencia abrangue tanto a actividade operativa, a limpeza e o mantemento de todas as plantas, como unha serie de melloras técnicas e operativas para optimizar o seu funcionamento.

Entre as actuacións previstas no contrato, que suporán un investimento de 3,6 millóns de euros do orzamento total de licitación, cítanse a continuación algunhas das máis relevantes. Así, na planta de Guixar, en Vigo, deberán adecuarse as estruturas metálicas, tanto da nave na que se realiza a transferencia de residuos como da nave na que se sitúa a depuradora, habilitando na EDAR un novo sistema de pretratamento de augas residuais. Tamén se construirá un vestiario para o persoal.

Na do Porriño deberán restaurarse todos os elementos que conforman as estruturas metálicas e, na de Lugo, acondicionarase a chaira de manobras da instalación e optimizarase o funcionamento dos sistemas de recollida e xestión de augas pluviais. Esta e a planta de transferencia de Narón contarán con novas EDAR. Pola súa banda, na de Silleda adecuarase a zona de acceso á plataforma de descarga.

Así mesmo, a actual planta de Cee deberá ser desmantelada cando o servizo pase a desenvolverse na nova, que se atopa actualmente en fase de construción.

Ademais, habilitarase unha nova liña de lodos nas plantas de Santiago, Chantada, Monforte, Ortigueira, O Rosal e A Rúa. E, adicionalmente, dotarase á de Monforte cun punto de transvasamento para a materia orgánica recollida nos contedores marróns.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando