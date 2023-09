A Xunta e a Autoridade Portuaria da Coruña apostan por converter Punta Langosteira nun hub de descarbonización, industrial e loxístico

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

A Coruña, 15 de setembro de 2023

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, reuniuse hoxe coa directiva da Autoridade Portuaria da Coruña para avaliar o estado dos proxectos que están interesados en implantase no Porto Exterior da Coruña.

Xunta e Autoridade Portuaria apostan por facer do porto exterior de Punta Langosteira un porto do século XXI e convertelo nun hub de descarbonización, industrial e loxístico. Para conseguilo estase avanzando na atracción de proxectos centrados en conseguir un porto autosuficiente, na produción de biocombustibles e de hidróxeno para uso industrial e mobilidade, no desenvolvemento da eólica mariña e na modernización e dixitalización de operacións. Iniciativas que terán impacto na xeración de emprego, a redución de emisións de CO2 e no impulso da transición ecolóxica.





