A Xunta aumenta o orzamento das axudas para investimentos en tecnoloxías e maquinarias forestais ata chegar aos 14,1 M€

O DOG publica hoxe esta resolución, que se enmarca na Axenda de impulso da industria forestal–madeira e que permitirá incrementar as empresas beneficiarias das axudas en investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos

Con este aumento, que contaban inicialmente cun montante de 9 millóns de euros, elévase ata os 14,1 millóns



O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a

resolución da Axencia Galega da Industria Forestal

, dependente da Consellería do Medio Rural, pola cal aumenta en 5,1 millóns de euros o orzamento das axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos. Así, o orzamento destas achegas, que contaban inicialmente cun montante de 9 millóns de euros, elévase ata chegar aos 14,1 millóns, a cifra máis alta de todas as convocatorias. Debido a alta cantidade de solicitudes de axudas recibidas, este importante incremento do orzamento permitirá atender a un maior número de empresas solicitantes.

Os beneficiarios destas axudas son microempresas, medianas e pequenas empresas (Pemes) do sector forestal radicadas na nosa comunidade. Como feito destacado, cabe lembrar que por primeira vez se estableceron cinco liñas definidas para asegurar o investimento en diferentes áreas, como poden ser a maquinaria para a realización de silvicultura, para o aproveitamento comercial da castaña e da resina ou para a clasificación estrutural de madeira. O principal obxectivo é impulsar a industria forestal–madeira e mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas galegas.

No referido ás distintas liñas, a primeira contempla todo o relativo á xestión forestal activa, un piar fundamental en materia de desenvolvemento rural. Refírese aos tratamentos silvícolas, que conducen cara á creación dun conxunto de árbores con condicións excelentes para obter produtos de valor engadido. Deste xeito, está dirixida á maquinaria necesaria para levar a cabo especificamente operacións silvícolas, como procesadoras, taladoras e autocargadoras cunhas características técnicas diferentes dos empregados para a realización das operacións de corta final.

En canto á segunda, esta refírese á madeira e biomasa, relacionada co acondicionamento e instalacións en parques intermedios de rolla, con maquinaria como autocargadores, arrastradores forestais e tractocargadores completos, así como procesadoras, taladoras e outros equipamentos de corta. Tamén poden ser obxecto de axuda a maquinaria específica, apeiros e implementos que permiten un aproveitamento comercial de biomasa forestal no monte, asteladoras con capacidade de recollida, empacadoras, colleitadoras ou procesadoras de biomasa.

A terceira liña dedícase á maquinaria específica ou equipamentos que permitan un aproveitamento comercial da castaña ou da resina no monte, así como ao acondicionamento e instalacións de parques intermedios de almacenamento e/ou clasificación. Esta medida tamén vai dirixida a bens de equipo e instalacións en empresas de recollida, manexo, clasificación, acondicionamento e comercialización de resina ou castaña, neste último caso segundo o contemplado no Programa estratéxico do castiñeiro e da produción da castaña.

No que atinxe á liña dedicada ao valor engadido na primeira transformación da madeira, é a primeira vez que se inclúe unha sección específica dirixida a posibilitar a compra de equipos portátiles para a clasificación estrutural de madeira, para a maquinaria e instalacións de primeira transformación destinadas á clasificación automática por calidade da materia prima e de produtos serrados intermedios ou finais. Tamén, para maquinaria e instalacións destinadas á obtención de produtos de maior valor engadido baseados na madeira serrada. A quinta e última liña abrangue os plans e ferramentas de xestión empresarial, dirixida á implantación da cadea de custodia de madeira certificada e/ou normativas de calidade ou garantía, marcado CE e plans de mellora de xestión empresarial.

Ligazón á publicación da resolución no DOG:





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando