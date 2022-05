A Xunta aumenta en máis do 5% o orzamento do Plan anual 2022 da cooperación galega ata superar os 7,8M€

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, deu a coñecer hoxe no Parlamento de Galicia o Plan anual 2022 da Cooperación Galega, orientado a facilitar a loita contra a pandemia e as súas consecuencias nos países máis vulnerables

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2022.–

Plan anual 2022 da Cooperación Galega conta cun orzamento inicial de máis de 7,8 millóns de euros, o que supón un incremento dun 5,19 % con respecto ao do ano anterior.

Neste Plan anual 2022 da Cooperación Galega, no que respecta ás actuacións no exterior, seguirase tomando como base a Estratexia de resposta á covid–19 da Cooperación Galega, de tal forma que os recursos e instrumentos orientaranse de cara a facilitar a loita contra a pandemia e as súas negativas consecuencias que están a afectar gravemente ás comunidades e persoas máis vulnerables.

O ámbito de actuación do Plan anual 2022 concentrarase nos once países que define como prioritarios o IV Plan director; é dicir, en Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Guatemala, Honduras, Nicaragua, O Salvador, Bolivia, Ecuador, Perú e República Dominicana.

Séguese a apostar polas convocatorias públicas de axudas como principal instrumento de canalización de fondos, co fin de facilitar o concurso en concorrencia competitiva dos distintos axentes de cooperación. Neste sentido, estanse a destinar ás convocatorias sobre un 80 % do orzamento operativo inicial de gasto. Do mesmo xeito, primaranse as actuacións das ONGD na xestión e canalización das axudas.

O Consello da Xunta aprobou o Plan anual 2022 o pasado 3 de febreiro, logo de ter recibido o visto e prace do Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode), que emitiu un informe favorable por unanimidade na súa reunión do 20 de xaneiro.

A intervención de hoxe enmárcase no cumprimento da Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia, que incorpora no seu articulado a necesidade de informar ao Parlamento da aprobación polo Consello da Xunta dos plans anuais da Cooperación Galega.





