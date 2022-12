A Xunta e a Asociación Empresarial Seara colaboran para que As Pontes atope na transición enerxética un futuro de oportunidades para a industria

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, participou esta tarde nun encontro na sede desta organización, no que destacou que os tres proxectos industriais estratéxicos declarados en Galicia ata este momento teñen todos a súa base na contorna

Trátase da planta de hidróxeno verde de Reganosa e EDP Renovables; a factoría de pneumáticos de Sentury e o proxecto Triskelion para a xeración de metanol, sumando máis de 860 millóns de euros

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, salientou esta tarde a colaboración coa Asociación Empresarial Seara para que As Pontes atope na transición enerxética un futuro de oportunidades para a industria.

Conde, que participou nun encontro con empresarios celebrado na sede desta organización, salientou as alternativas industriais que a comarca ten ante si. Así, os tres proxectos industriais estratéxicos declarados en Galicia ata este momento teñen todos a súa base na contorna: a planta de hidróxeno verde que Reganosa e EDP Renovables prevén desenvolver cun investimento de 156M?; a factoría de pneumáticos de Sentury, con máis de 530M? e 750 empregos vinculados; e o proxecto de Forestal del Atlántico (Triskelion) para a xeración de metanol, con 175,9M?. Os tres suman máis de 860 millóns de euros.

Entre as iniciativas previstas para a zona atópanse tamén a bioplanta de Ence para a produción de novos materiais; Iffe–Biotech, nas Somozas para producir aceites omega–3; a nova fábrica de compoñentes para eólica mariña que Nervión Naval Offshore vai construír no porto exterior de Ferrol; ou a central hidroeléctrica reversible promovida por Magtel.

Conde resaltou o compromiso da Xunta de Galicia por buscar alternativas industriais para toda esta zona declarada como Zona de Transición Xusta, e apuntou que entre os reclamos cos que conta Galicia se atopan a Lei de simplificación administrativa, tratando de poñer as máximas facilidades para captar investimentos, e a aposta pola industria verde.

O responsable de Economía, Industria e Innovación indicou que a transición enerxética ten que ser sinónimo de oportunidades para a industria, e por iso desde a Xunta se busca dar impulso ás enerxías vinculadas ao desenvolvemento industrial de Galicia. Nun contexto no que o prezo eléctrico condiciona tanto a actividade das empresas, as renovables é a opción para que os grandes proxectos que se van poñer en marcha vexan cubertas as súas necesidades enerxéticas.

Na zona das Pontes é necesario determinar o destino dos 1.400MW de capacidade dispoñible no nó existente para ver a compatibilidade no proceso de desmantelamento da central térmica das Pontes con proxectos industriais e enerxéticos.





