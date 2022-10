A Xunta asiste á tradicional Festa dos Maiores de Mondoñedo

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA

Mondoñedo (Lugo), 20 de outubro de 2022

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, asistiu hoxe á Festa dos Maiores de Mondoñedo. Durante o encontro lembrou que as persoas maiores, ás que agradeceu o esforzo que fixeron durante os momentos máis difíciles da pandemia, poden por fin retomar a súa participación neste tipo de eventos.

Antón Acevedo destacou a aposta do Goberno galego polo envellecemento activo e saudable, así como por achegar cada día máis recursos aos maiores para que vivan onde vivan poidan pasar esta etapa das súas vidas de acordo coas súas preferencias e necesidades. Ao respecto, referiuse ás axudas aos Concellos e entidades de iniciativa social para a construción, reforma ou ampliación de centros de servizos sociais; á nova estratexia de teleasistencia para elevar nun 50% o número de maiores que contan con apoios tecnolóxicos nas súas casas; e ao reforzo tanto do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) como do programa de Coidados porta a porta.





