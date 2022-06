A Xunta asiste á saída oficial da peregrinación do Camiño Francés organizada por Special Olympics

O director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, asistiu esta mañá á saída oficial da peregrinación do Camiño Francés organizada por Special Olympics. A entidade está a desenvolver unha serie de actividades en conmemoración do Ano Xacobeo 2022 entre as que se atopa a realización das distintas rutas do Camiño de Santiago que discorren pola Comunidade.

Deste xeito, xunto con esta saída desde o concello do Porriño, iniciáronse rutas desde distintos municipios de Galicia onde comeza o Camiño de Santiago. O vindeiro sábado confluirán os participantes nas diferentes rutas en Santiago onde se celebrará un acto de recibimento. Nestas rutas participan persoas con discapacidade intelectual que realizarán etapas simbólicas e adaptadas.

