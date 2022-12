A Xunta asiste á estrea do documental “Elías Valiña, o inventor das frechas amarelas”

O evento tivo lugar no Auditorio do Museo das Peregrinacións e contou cunha axuda do Goberno galego ao abeiro do programa O Teu Xacobeo

O director da S.A de xestión do Plan Xacobeo, Ildefonso De la Campa, asistiu esta mañá á estrea do documental sobre “Elías Valiña, o inventor das frechas amarelas”, no seu cabodano.

O evento tivo lugar no Auditorio do Museo das Peregrinacións e contou cunha axuda do Goberno galego ao abeiro do programa O Teu Xacobeo. Unha convocatoria de axudas creada no ano 2019 co obxectivo de involucrar á poboación galega na celebración do dobre Ano Santo 2021 ? 2022 a través de proxectos socioculturais que xiraron en torno á temática do Xacobeo. A Xunta destinou a esta iniciativa máis de 9,5 millóns de euros que beneficiaron a case 700 proxectos.

Grazas a este programa, leváronse a cabo diversidade de actuacións para a celebración do Xacobeo en todo o territorio a través de proxectos, que apostan por formatos pequenos, e pola dixitalización, e que abarcaban diferentes ámbitos como o so cial, deportivo, cultural ou audiovisual.

