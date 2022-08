A Xunta asina a declaración de emerxencia para a reconstrución das instalacións de abastecemento de Folgoso do Courel afectadas polos incendios, que suporán un investimento de 200.000 euros

Os traballos comezarán nos vindeiros días e contan cun prazo de execución de 2 meses



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, asinou a declaración de emerxencia para a execución de obras hidráulicas destinadas a recuperar varias instalacións de abastecemento afectadas polos incendios das pasadas semanas no Courel.

Esta intervención da Xunta céntrase na reconstrución das instalacións de abastecemento no municipio de Folgoso do Courel e comezarán nos vindeiros días. As obras contan cun investimento autonómico de 200.000 euros e cun prazo estimado de execución de 2 meses.

sistemas de abastecemento aos núcleos de Folgoso, Mazo de Santigoso, A Campa, Vilar, Vidallón e Vilamor. Augas de Galicia tamén levará a cabo a reposición e execución das bocas de incendio precisas para dispoñer de elementos de apoio na extinción de lumes.

As obras inclúen, polo tanto, a recuperación das captacións afectadas, a instalación de depósitos prefabricados e a reposición de conducións e arquetas, así como a instalación de varias bocas de incendio.

Esta intervención do departamento presidido por Ethel Vázquez enmárcase no traballo da Xunta para acompañar e axudar aos veciños afectados polos lumes, a través das diferentes liñas activadas polo Goberno autonómico.

