A Xunta asina o convenio que impide unha suba do 7% nas autoestradas autonómicas e lamenta a “pésima noticia para Galicia” do incremento das peaxes da AP-9 e da AP-53

Vázquez Mourelle salienta o esforzo redobrado do Goberno galego para conxelar as tarifas, evitando unha nova carga aos 26.500 cidadáns que cada día usan as autoestradas AG–55 e AG–57, e para manter as bonificacións que se veñen aplicando



Remarca que grazas a achega da Xunta, un usuario habitual da vía Vigo–Baiona aforrará uns 200 ? en 2023, cantidade que se eleva ata os 300 ? no traxecto A Coruña–Carballo



As autoestradas de titularidade autonómica mantéñense entre as máis baixas de España e seguirán aplicando, ademais dos descontos nas viaxes de volta, as bonificacións para viaxes nocturnas e para as familias numerosas



A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, asinou hoxe o convenio co que a Xunta vai impedir unha suba do 7% nas peaxes das autoestradas autonómicas e lamentou a “pésima noticia para Galicia” do incremento das tarifas da AP–9 e da AP–53.

Vázquez Mourelle, xunto co director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, asinou hoxe co director xeral da concesionaria Autoestradas de Galicia, César Canal, o convenio que establece as tarifas que se van aplicar a partir do vindeiro 1 de xaneiro nas dúas autoestradas de xestión autonómica, A Coruña–Carballo (AG–55) e Vigo–Baiona (AG–57).

A conselleira salientou que esas tarifas van permanecer conxeladas no ano 2023 porque o Goberno galego considerou necesario realizar un especial esforzo de acompañamento ás familias nun momento economicamente complexo.

Lembrou que xa o pasado ano, cando o IPC obrigaba a aplicar unha suba do 5% nas autoestradas autonómicas, a Xunta decidiu que se aplicaría só a metade do incremento, facéndose cargo a Administración autonómica do resto da achega económica.

Agora, cunha situación máis difícil para os galegos, Ethel Vázquez sinalou que a Xunta aposta por responder con “medidas excepcionais a situacións excepcionais” e redobra o esforzo, conxelando as peaxes para evitar unha actualización de tarifas do 7%.

Segundo afirmou, o Goberno galego apostou pola “anticipación e a planificación”, reservando nos Orzamentos do ano 2023 unha partida de 4,8 M? que fará posible que as tarifas das autoestradas autonómicas non suban e se manteñan as bonificacións existentes.

En concreto, a conselleira indicou que o convenio asinado hoxe recolle unha achega de 2 M? para manter conxeladas as peaxes e evitar así que os 26.500 usuarios diarios das autoestradas autonómicas afronten esa suba do 7%.

O convenio blinda tamén o mantemento durante o vindeiro exercicio das diferentes bonificacións que se veñen aplicando sobre as súas peaxes da Xunta desde hai anos. Trátase de descontos do 25% na 1ª viaxe de volta e do 50% a partir da segunda volta; do 50% nas viaxes nocturnas; e do 100% da viaxe de retorno para as familias numerosas.

Ethel Vázquez explicou que a tradución práctica da conxelación de tarifas e das bonificacións para usuarios recorrentes nas autoestradas autonómicas é que un usuario habitual da autoestrada Vigo–Baiona aforre uns 200 euros no ano 2023, unha cifra que se eleva ata os 300 ? no caso do percorrido A Coruña–Carballo. No caso de que sexan viaxes nocturnas ou as realicen membros de familias numerosas, o aforro verase incrementado.

A titular de Infraestruturas e Mobilidade subliñou que con este convenio asinado hoxe, as autoestradas da Xunta seguirán a estar entre as máis baratas de España. Fronte a isto, sinalou a “inaceptable” decisión do Goberno de España de autorizar unha suba de peaxes do 4% nas tarifas da AP–9 e da AP–53 a partir do día 1 de xaneiro.

Sinalou que os galegos volven así atoparse con que teñen que pagar máis por circular pola principal vía de comunicación da Comunidade, a autoestrada AP–9, na que a peaxe leva subindo de forma extraordinaria máis de 4 anos, volvendo a encarecerse agora de xeito moi notable.

E, engadiu, que o mesmo sucede na AP–53, Santiago–Dozón, co agravante, neste caso, de que se trata da única autoestrada estatal na que non se aplica ningunha bonificación ao usuario.

A conselleira incidiu en que é unha “pésima noticia para Galicia” a decisión final do Goberno de España de non seguir o camiño da Xunta, conxelando as peaxes das autoestradas estatais, polo que os galegos afrontarán o domingo unha nova suba do 4% nas peaxes da AP–9 e da AP–53.





