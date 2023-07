A Xunta asina un convenio para a construción de 286 novas vivendas de promoción pública

Os inmobles serán cofinanciados polo Goberno galego e con fondos da Unión Europea a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

É o terceiro convenio que se asina destas características e o obxectivo é construír 784 vivendas públicas cun investimento total de 108 M?

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2023

A Xunta de Galicia investirá preto de 44,9 millóns de euros na construción de 286 vivendas de promoción pública, que serán cofinanciadas polo Goberno galego e con fondos da Unión Europea, a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, tal e como recolle o convenio asinado hoxe polo Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.

Ao abeiro deste acordo, construiranse 66 vivendas de promoción pública en Ourense; 20, en Mos; 54, en Ferrol, e 146, en Lugo, que se integrarán no parque público de vivenda propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e se adxudicarán a través do Rexistro de Demandantes de Galicia.

Estas vivendas serán financiadas nun 68,44 % con fondos propios da Xunta de Galicia ?máis de 30,7 millóns de euros– e nun 31,56 % con fondos procedentes da Unión Europea ?algo máis de 14,16 millóns de euros–.

Trátase do terceiro convenio destas características que asinan o Goberno galego e o Executivo central. Os dous acordos asinados previamente establecían a construción doutras 498 vivendas, que se localizarían en Santiago de Compostela (60), A Coruña (98), Vigo (206), Pontevedra (76) e Lugo (58). O orzamento estimado nestes convenios é de máis de 63,4 millóns de euros, dos que preto de 39 millóns de euros corresponden a fondos propios da Xunta e preto de 25 millóns a fondos comunitarios.

Polo tanto, está previsto que na Comunidade se constrúan 784 vivendas de promoción pública cun investimento total de 108 millóns de euros, dos que a Xunta

achegará máis de 69 millóns de euros de fondos propios e a Unión Europea, algo máis de 39,1 millóns de euros.

Das vivendas incluídas nos dous primeiros convenios, están en construción as do Sunp 13 (Castiñeiriño) en Santiago de Compostela e licitadas as obras de construción das 38 que se construirán na parcela M–IVA–10 de San Paio de Navia (Vigo).

Ademais, están aprobados os proxectos para a construción das vivendas da parcela BB5 do sunp 12 (Lamas de Abade) de Santiago de Compostela e da parcela Z–13 do barrio de Xuxán, na cidade da Coruña. A licitación das obras de construción das 40 vivendas da parcela Z–13 xa foi autorizada polo Consello da Xunta do pasado 20 de xullo.





