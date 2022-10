A Xunta asina un convenio co concello de Boimorto para a atención de persoas maiores

O Executivo autonómico destina 80.000 euros a este programa que permitirá a posta en marcha de actividades de atención integral á dependencia e promoción da autonomía

A Xunta asinou un convenio de colaboración co Concello de Boimorto para a posta en marcha dun programa de atención a persoas maiores. O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitou hoxe esta localidade para presentar as actividades que se realizarán no marco desta iniciativa.

O Goberno galego destinará 80.000 euros para o seu funcionamento que permitirá a posta en marcha de actividades de atención e prevención da dependencia, así como de promoción da autonomía persoal. O director xeral sinalou a importancia de levar a todos os concellos galegos iniciativas que lles permitan ás persoas maiores vivir nos seus lugares de sempre ao tempo que están ben atendidos.

Antón Acevedo lembrou que a Xunta impulsa ademais outros servizos de proximidade que perseguen este mesmo obxectivo como as casas do maior, pequenos centros en lugares pouco poboados; o Xantar na casa, mediante o que se levan menús sans e equilibrados aos fogares das persoas maiores; ou o Servizo de Axuda no Fogar, co que se presta atención profesional aos maiores nos seus propios domicilios.





