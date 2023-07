A Xunta asina a acta de recepción da obra de renovación das beirarrúas do tramo urbano da PO-226 en Moraña, que supuxo un investimento de 387.000 euros

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, foi recibido no consistorio polo alcalde, Sito Gómez, e por membros do goberno local e despois asistiu á sinatura da acta de recepción desta actuación

Actuouse no treito de 300 metros da vía autonómica, desde a intersección coa PO–221 ata a chegar ao límite do casco urbano, para facilitar a mobilidade dos veciños no acceso á Casa do Concello, á biblioteca pública, á escola de música e a establecementos comerciais

As obras permitiron intervir nos servizos de abastecemento e saneamento, construíndo unha liña exclusiva para canalizar a auga de chuvia e separala das fecais, renovar a iluminación co soterramento de liñas eléctricas e de telecomunicacións e instalar mobiliario urbano

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, vén de recipcionar as obras de renovación das beirarrúas do tramo urbano da estrada PO–226 no núcleo urbano de Santa Lucía, no Concello de Moraña, que supuxeron un investimento de 387.000 euros. Esta mañá procedeuse á sinatura da acta de recepción da obra, coa que se dá por concluída esta actuación orientada ao reforzo da seguridade viaria e á mellora da mobilidade.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, desprazouse hoxe a Moraña, onde foi recibido no consistorio polo alcalde, Sito Gómez, e polos concelleiros Alberto Caldas e Andrea Domínguez. Posteriormente, asistiu á sinatura da acta de recepción desta actuación, que contou coa presenza da xefa territorial de Infraestruturas e Mobilidade, María Martínez, e con representantes da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI).

A actuación realizada levouse a cabo

nun treito estratéxico desta vía autonómica, coincidente cunha contorna de moito tránsito de vehículos e peonil, xa que nesta zona está situada a Casa do Concello, a biblioteca pública e a escola municipal de música, ademais de diferentes establecementos comerciais.

Actuouse nun treito de 300 metros da estrada PO–226, desde a intersección coa estrada autonómica PO–221 á altura do consistorio ata a chegar ao límite do casco urbano, renovando as beirrarrúas e adaptándoas á nova normativa de accesibilidade.

As intervencións acometéronse en ambas as dúas marxes do que é a principal vía do municipio, con actuacións nas beirarrúas para facelas máis accesibles e ampliando o seu ancho nun treito da marxe esquerda para facilitar o tránsito dos peóns.

Nesta obra incluíuse a rehabilitación do firme dos carrís de circulación, o que favorece tamén o tránsito dos vehículos en boas condicións.

Nesta actuación aproveitouse para intervir nos servizos de abastecemento, saneamento e pluviais, impulsando unha importante mellora, ao construír unha liña exclusiva para canalizar a auga de chuvia e separala das fecais, dotando este treito dunha rede de saneamento separativa.

Ademais, renovouse a iluminación e procedeuse ao soterramento das liñas eléctricas e de telecomunicacións, executando un prisma para estes servizos.

A actuación completouse coa instalación de mobiliario urbano e axardinamento para humanizar este treito de travesía de PO–226, que constitúe o corazón do municipio e que gaña, con esta actuación, espazo público para o desfrute dos veciños.





