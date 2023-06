A Xunta asesora ao persoal municipal dos concellos adheridos ao Pacto das alcaldías polo clima sobre as seguintes fases a desenvolver no marco desta iniciativa

Galicia conta xa con 285 concellos adheridos a esta iniciativa, dos que o 87 % xa deseñaron un Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sustentable

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2023

A Xunta de Galicia asesora ao persoal municipal dos concellos adheridos ao Pacto das alcaldías polo clima e a enerxía sobre as seguintes fases a desenvolver no marco desta iniciativa a través dun webinario que hoxe foi inaugurado pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.

Esta xornada formativa en liña, organizada no marco dos actos da Semana por unha Galicia sostible que promove a Xunta co gallo do Día mundial do medio ambiente, que se celebrou onte, 5 de xuño, ten como obxectivo orientar aos concellos de cara á actualización dos Plans de acción polo clima e a enerxía sustentable. Máis polo miúdo, segundo explicou Ángeles Vázquez, os seguintes pasos a dar serían presentar o primeiro e segundo informe de seguimento, completar os contidos relativos á adaptación ao cambio climático e introducir a loita contra a pobreza enerxética.

Nesa liña, a sesión estará dividida en dúas accións formativas. Por unha banda, analizaranse os avances levados a cabo na loita contra o cambio climático por parte dos concellos galegos e, por outra banda, abordarase a avaliación local da vulnerabilidade enerxética.

Ademais de adaptar o contido do webinario ás características dos concellos da Comunidade, ao final de cada sesión abrirase un espazo de debate e resolución de dúbidas dos asistentes.

Cómpre lembrar que

Galicia conta xa con 285 concellos adheridos a esta iniciativa, dos que o 87 % xa deseñaron un Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sustentable.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando