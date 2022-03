A Xunta aproba o proxecto de construción de dúas sendas na estrada OU101, ao seu paso polos concellos de San Cibrao das Viñas, O Pereiro de Aguiar e Paderne de Allariz

Desenvolveranse novos itinerarios peonís e ciclistas na marxe esquerda da vía, no núcleo da Medorra e ao longo do Parque Tecnolóxico de Galicia, e no Paiseo

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade prevé avanzar nas expropiacións e licitar as obras no 2º trimestre deste ano, para iniciar os traballos no outono, cun prazo de execución de 6 meses

Un treito de senda comezará ao pasar o cruzamento co rego de Pazos, discorrendo o seu trazado por toda a marxe esquerda da estrada, ata chegar ao núcleo das Campinas

O outro tramo iníciase no cruzamento de acceso ao núcleo de Cascarreira, discorrendo pola marxe esquerda da vía ata o cruce de acceso ao núcleo de Paiseo





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.