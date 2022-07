A Xunta aproba na provincia de Ourense 10 polos creativos e 5 pistas multideporte que estrearán centros educativos o vindeiro curso

O delegado territorial de Ourense, Gabriel Alén, explica que son dúas iniciativas novidosas postas en marcha ao abeiro do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica

A Administración galega achegará preto de 300.000 euros para construír pistas multideporte en colexios e institutos repartidos por toda a provincia

A primeira fase de implantación dos polos creativos chegará a dez centros da provincia



A Xunta de Galicia aprobou a implantación de 10 polos creativos e a execución de 5 pistas multideporte que estrearán o vindeiro curso escolar colexios e institutos repartidos por toda a provincia de Ourense.

O delegado territorial, Gabriel Alén, explica que a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades elevou onte ao Consello da Xunta un informe de ambas actuacións, dúas iniciativas novidosas que se poñen en marcha ao abeiro do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica e supoñen un investimento conxunto de case 6M? para conxunto da Comunidade.

No caso das pistas multideporte, na provincia de Ourense 5 concellos reciben achegas por case 300.000 euros para a dotación e mellora destas instalacións en centros educativos dos seus respectivos termos municipais.

Así, ao abeiro desta convocatoria de axudas, contarán con estas instalacións o CEIP Manuel Bermúdez Couso na Pobra de Trives; CEIP Castrelo de Miño; CEIP Otero Novas ( Cortegada); CEIP Manzaneda; CEIP Valle Inclán en Muíños.

É a primeira acción deste tipo que se pon en marcha en Galicia e a Xunta financia ata o 85% do custo destas infraestruturas lúdico–deportivas nos centros escolares que son de uso conxunto entre a comunidade educativa e a cidadanía.

As axudas van destinadas a pistas multideporte en centros de Educación Infantil e Primaria e nos centros integrados non universitarios (CPI) de titularidade municipal, cuxo deseño debe ser conforme aos modelos establecidos no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica. O obxectivo é promover unha vida sa entre o alumnado e permitir a práctica dun mínimo de cinco deportes nun espazo polifuncional.

Polos creativos

No caso dos polos creativos, o obxectivo principal é consolidar a Galicia como referente a nivel estatal na incorporación de tecnoloxías STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas) ao proceso de ensino–aprendizaxe no sistema educativo público. A primeira fase de implantación chegará este setembro a un total de 138 centros educativos galegos cun investimento que supera os 4M?.

No

que atinxe á

provincia de Ourense, promoveranse en 10 colexios e institutos de 8 concellos: 2 en Verín–O CEIP Plurilingüe Amaro Refojo e o IES Xesús Taboada Chivite–; 2 no Carballiño ? O CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo e o IES Manuel Chamoso Lamas–; e tamén no CEIP Augusto Assía na Mezquita; no IES Cosme López Rodríguez na Rúa; no CEIP Plurilingüe de Maceda; no CEIP Ramón Otero Pedrayo do Barco de Valdeorras; no CPI Plurilingüe José García García de Ourense e no CEIP Plurilingüe Ribadavia.

Os polos creativos son lugares de innovación educativa nos que se traballan as competencias STEM, a co–creación, a solución de problemas reais e o pensamento de deseño e habilidades. Terán un deseño modular e innovador acorde co Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, dotados de equipamento especializado e organizados didacticamente para o fomento da creatividade, a aprendizaxe por competencias e o traballo manipulativo. Isto é, centros de actividades nos que se abordarán aspectos como a intelixencia artificial, as tecnoloxías intensivas, o procesado audiovisual e artístico, a realidade virtual ou a robótica, entre outros.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando