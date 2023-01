A Xunta aproba a información pública e o proxecto de expropiación para executar as obras da torre polivalente do novo CHUAC, que suporán un investimento de 35,9 M€

A Xunta ten listo o proxecto para licitar as primeiras obras visibles do novo Hospital Público da Coruña, para o que é obrigada a sinatura do convenio co Concello da Coruña e realizar a expropiación da parcela necesaria para a súa contratación, cumprindo a lexislación vixente



A Torre Polivalente, que se adiantará ao resto do edificio hospitalario, albergará a administración, as áreas de xestión sanitaria, os laboratorios e o hotel de doentes, con 14 habitacións



Os Orzamentos da Xunta consignan este ano 28,5 M? nas contas da Consellería de Sanidade para iniciar as obras e avanzar nas expropiacións do Novo CHUAC, cunha proxección plurianual de máis de 470 M?



A Xunta destinará máis de 500 M? ao Novo CHUAC para dotar a área da Coruña dun hospital de vangarda, facendo un grande esforzo que se verá incrementado aínda máis ao asumir a Xunta o incremento do prezo das expropiacións e dos accesos que debería financiar o Concello







