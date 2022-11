A Xunta aproba a creación de 4 novas prazas de funcionarios no Instituto de Medicina Legal de Galicia

O Diario Oficial de Galicia publica as modificación na estrutura do organismo que suporá 3 novas prazas de tramitación procesual e administrativa nas subdireccións territoriais do instituto na Coruña, Santiago de Compostela e Vigo e unha praza de auxilio na de Ferrol

Santiago de Compostela, 24 de novembro de 2022

Diario Oficial de Galicia

(DOG) publica hoxe a orde pola que se modifica a relación de postos de traballo do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que suporá a creación de 4 novas prazas. En concreto, 3 de tramitación procesual e administrativa nas subdireccións territoriais do instituto na Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, así como outra máis de auxilio xudicial na subdirección territorial de Ferrol.

Deste xeito, as sete subdireccións do Imelga nas sete cidades galegas contarán con 85 profesionais entre

xefes de servizo, médicos forenses e funcionarios dos corpos xerais

pericia pública oficial médico–legal, de psicoloxía e de traballo social forense conta tamén con auxiliares de autopsias e 17 equipos psicosociais encargados das

Cómpre lembrar que a Xunta creará 24 prazas de funcionarios na Administración de Xustiza para dotar de persoal os tres novos xulgados de Primeira Instancia e Instrución que se porán en marcha o próximo ano na comunidade, isto é, o

nº 15 na Coruña, o nº 6 en Lugo e o nº16 en Vigo. Estas novas vacantes súmanse ás 57 xa habilitadas neste ano e que supuxeron un investimento da Xunta de 1,5 millóns de euros.

As novas prazas no Imelga publicadas hoxe no DOG dan continuidade ás medidas levadas a cabo nos últimos meses por parte do Goberno galego co obxectivo de acurtar os prazos de resposta das súas actuacións. Cunha dotación de 156.000 euros destacan, entre outras, o incremento de dedicación dos equipos designados para elaborar os informes psicosociais coa contratación de 14 técnicos ? 7 profesionais de Psicoloxía e 7 de Traballo Social– nas subdireccións da Coruña, Santiago, Pontevedra e Lugo, ou a habilitación de horas extraordinarias para o persoal que decidira sumarse de forma voluntaria.

Por outra banda, a Lei de Medidas Fiscais e Administrativas para o ano 2023 aprobada esta semana no Parlamento de Galicia e que complementa o proxecto de Lei de Orzamentos inclúe a creación da escala de técnicos especialistas en patoloxía forense do Imelga, cun nivel formativo de Técnico Superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico axeitado para as tarefas que deben realizar. Esta escala permitirá substituír paulatinamente os postos actuais de auxiliares de autopsias, para os que non se exixe formación específica.

Os orzamentos da Xunta para o próximo ano recollen tamén unha partida de 2,7 millóns de euros para continuar co proxecto da nova sede do Imelga en Santiago de Compostela. Trátase da nova sede da dirección do Instituto en toda a comunidade e da subdirección de Santiago de Compostela dando resposta a unha demanda histórica do organismo e converténdose nun centro de referencia da medicina forense en Galicia.





