A Xunta aposta por unha modernización dos regadíos da Limia que supoña o menor custo para os regantes

José González reafirmou o compromiso do Goberno galego coa iniciativa a través da construción de pozos para a captación de augas subterráneas e da instalación prevista da infraestrutura de bombeo de ditos pozos

Insistiu en que as administracións cumpran os compromisos adquiridos de cara á modernización dos regadíos, que no caso do Goberno central foi o de asumir o 80 % do investimento necesario para o proxecto

Xinzo de Limia (Ourense), 9 de maio de 2023

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado da directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, e do delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participou esta tarde na xunta xeral da comunidade de regantes da Limia, onde reafirmou o compromiso da Xunta co proxecto de modernización dos regadíos da zona, facéndose cargo da construción de pozos para a captación de augas subterráneas e tramitando na actualidade a instalación de equipos de bombeo e de electrificación.

Así, na reunión púxose de relevo que estes traballos beneficiarán as comunidades de regantes de San Salvador de Sabucedo, Lamas–Ganade, Corno do Monte e Alta Limia –hoxe fusionadas–, que comprenden un ámbito territorial de 4.105 hectáreas distribuídas en 6.964 parcelas de 3.342 propietarios. A modernización do seu regadío supón un importante avance que inflúe no desenvolvemento socioeconómico e, en particular, no potencial do sector agrario da zona.

Nese sentido, púxose en valor o esforzo presupostario para financiar ao 100 %, e con fondos integramente autonómicos, o proxecto de construción de 40 pozos na Limia para a captación de augas subterráneas, incluíndo o IVE da actuación. Ademais, na actualidade estase a tramitar tamén o financiamento da instalación de equipos de bombeo e de electrificación para continuar coa modernización. A isto aínda hai que sumar o proxecto de limpeza das canles desta zona sufragado polo Goberno central, grazas ás xestións levadas a cabo pola Xunta.

Deste xeito, o titular de Medio Rural reclámalle ás administracións o cumprimento dos compromisos xa adquiridos co proxecto. De feito, no caso do executivo de Madrid, comprometérase a asumir o 80 % do custo total –IVE incluído– do investimento necesario para afrontar o proxecto de modernización do regadío da Limia. Cómpre lembrar que os regantes non poden deducir o IVE das obras de modernización. Nesa dirección, desde a Xunta destácase que dito IVE non deducible é un custo elixible a efectos de poder financialo cos fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia asignados polo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para ditas obras.





