A Xunta aposta en Pontevedra por reforzar a promoción dos valores desde o eido educativo para avanzar cara á igualdade real entre mulleres e homes

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, participou hoxe na entrega da primeira edición dos premios Josefa Fariña, unha iniciativa do CIFP A Xunqueira

Destacou que o Goberno galego traballa no deseño do VIII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes que incidirá na eliminación dos estereotipos que sustentan as desigualdades de xénero







