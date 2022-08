A Xunta aposta polo turismo gastronómico e deportivo para desestacionalizar e diversificar a oferta turística galega

O vicepresidente segundo da Xunta, Diego Calvo, e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participaron hoxe na presentación do stand ‘...E para comer, Lugo’ que a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo levará polas 21 etapas de La Vuelta para promocionar a gastronomía da provincia

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participou hoxe na presentación do stand ...E para comer, Lugo que a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo (APEHL) levará do 19 de agosto ao 11 de setembro polas 21 etapas de La Vuelta. Así, puxo en valor esta iniciativa como vía para promocionar a oferta gastronómica e turística da provincia lucense a nivel internacional entre todos os visitantes que atrae a proba raíña do ciclismo en España.

Á presentación tamén acudiron a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, o representante da APEHL, Jacobo García–Bobadilla Prósper, o director xeral de La Vuelta, Javier Guillén, e representantes dos concellos de Quiroga e Sober.

Diego Calvo destacou tamén a importancia do turismo vinculado á gastronomía e ao deporte como elementos que contribúen a identificar e diferenciar a oferta turística e consolidar Galicia como un destino de calidade e sostible.

Con este expositor de ...E para comer, Lugo –sinalou– promoverase a través de degustacións ou da súa guía anual os produtos de calidade e os puntos de interese turístico da provincia lucense nun evento de grande impacto mediático e de relevancia internacional.

De feito, segundo sinalou, a gastronomía é un reclamo turístico e, ademais, o segundo motivo polo que os visitantes escollen Galicia para viaxar. O primeiro deles é a natureza, que tamén se pode descubrir a través da práctica do deporte.

Na mesma liña, o vicepresidente segundo lembrou que Galicia é ademais referente canto ao turismo deportivo con grandes eventos internacionais celebrados ao longo do ano en distintas disciplinas.

