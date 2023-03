A Xunta aposta pola información e o asesoramento á cidadanía como mellores ferramentas para garantir os dereitos das persoas consumidoras

A Oficina de Consumo da Xunta na cidade rexistrou o ano pasado 903 consultas e tramitou 1.318 reclamacións, un 2% máis que o ano anterior

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Ferrol, 15 de marzo de 2023

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, achegouse esta mañá á carpa instalada polo Instituto Galego do Consumo e da Competencia na Praza de Armas con motivo do Día Mundial das Persoas Consumidoras, co obxectivo de informar á cidadanía sobre os seus dereitos neste ámbito.

“Queremos poñer a disposición dos veciños todas as ferramentas necesarias para garantir a súa información, o seu asesoramento e, en último caso, a restitución dos seus dereitos, se fose necesario”, explicou a responsable da Xunta quen destacou a importancia da celebración desta xornada.

O de Ferrol é un dos sete puntos de información ao consumidor (un por cada unha das sete cidades galegas) establecidos pola Xunta de Galicia con motivo desta xornada, dedicada este ano ao consumo responsable e sostible.

Aneiros aproveitou a iniciativa para poñer en valor o traballo realizado desde a Oficina de Consumo da Xunta en Ferrol que atende e asesora de xeito presencial a todas as persoas que o requiran. O pasado 2022 esta oficina rexistrou 903 consultas e tramitou 1.318 reclamacións, un 2% máis que no ano anterior. A enerxía e as telecomunicacións foron as temáticas que máis consultas e reclamacións rexistraron.

De forma complementaria á xornada de hoxe, desde o pasado 1 de marzo, o Goberno galego vén realizando accións formativas en diferentes centros educativos. Onte mesmo desenvolveuse unha no IES Fernando Esquío, de Neda, e para o próximo 27 de marzo están previstas outras dúas no IES Fene e no IES de Catabois, en Ferrol.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando