A Xunta aposta pola colaboración co clúster da loxística con ferramentas como as microformacións adaptadas ás necesidades específicas do sector

A directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación, Zeltia Lado, participou hoxe na Cidade da Cultura na mesa Retos da formación para o emprego: falando co sector da loxística

Alí destacou os máis de 117 M? do novo Plan galego de formación para o emprego, o impulso da Rede de centros asociados de formación ou as accións formativas de curta duración e flexibles orientadas á mellora das oportunidades laborais

No relativo ás colaboracións cos clústers (4,6 M? en 2024), sinalou que o convenio co da loxística asinado en outubro supuxo a realización de 12 accións formativas con 257 persoas participantes

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2023

Formación para o Emprego e Orientación, Zeltia Lado, participou hoxe na mesa Retos da formación para o emprego: falando co sector da loxística organizada co gallo de visibilizar a formación para o emprego que se está impartindo especializada neste sector, así como de trasladar ás empresas as iniciativas postas en marcha nese senso. Alí, a directora xeral destacou que o convenio de colaboración asinado co clúster da loxística en outubro pasado supuxo a realización de 12 accións formativas con 257 persoas participantes.

destinan á área de Formación para o Emprego e Orientación máis de 232 millóns de euros, dos que máis de 117 millóns se destinarán ao novo Plan galego de formación para o emprego, un 12,9% máis ca este ano. Con este importe, entre outras, levaranse a cabo dúas iniciativas novidosas: a creación dun centro de formación especializado na Cidade das TIC da Coruña e o impulso da Rede de centros asociados de formación para o emprego.

A directora xeral salientou que –no marco da Axenda Galega de Capacidades para o Emprego– tamén se avanzará na colaboración cos clústers, destinando 4,6 millóns de euros a convenios con estas entidades para a impartición de formación de carácter non formal, atendendo ás necesidades laborais de todos os axentes. Nesa liña, a Xunta seguirá a apostar por formacións de curta duración e flexibles dirixidas a persoas ocupadas e desempregadas, na liña do sistema de microcredenciais polo que se avoga en Europa porque permite unha actualización dos coñecementos, capacidades e competencias dun xeito áxil, contribuíndo á mellora das oportunidades laborais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando