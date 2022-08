A Xunta apoiará ao concello de Bande para que sexa un destino termal de referencia en Galicia

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde reuniuse esta mañá coa alcaldesa do municipio ourensán tras a confirmación de que as augas procedentes da captación ‘O Baño’ contan con propiedades mineromedicinais e termais



O termalismo é un dos motores turísticos da Comunidade, polo que o Goberno galego vén de conceder axudas para acondicionar sete espazos termais

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, reuniuse esta mañá coa alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, con motivo da recente confirmación de que as augas procedentes da captación O Baño contan con propiedades mineromedicinais e termais: “Bande formará parte non só do patrimonio cultural senón tamén termal de Galicia. Esta confirmación supón un pulo para a vertebración económica e social do Concello”, destacou.

O proceso para determinar este recoñecemento iniciouse en 2019 e foi o mes pasado cando se constataron as propiedades destas augas, polo que o seguinte paso será definir os usos que o Concello dará a este espazo. Neste sentido, Conde trasladou todo o apoio da Xunta para que Bande se sume á lista de destinos termais galegos.

O termalismo é un dos motores turísticos de Galicia e, sobre todo, da provincia de Ourense. Así a Comunidade conta con 21 balnearios, 11 espazos termais e tres centros de talasoterapia, cun total de 3000 prazas hoteleiras.

O sector xera un volume de negocio de 60M? e preto de 1.500 empregos directos

Desde a Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación apóiase o sector a través da Lei de aproveitamento lúdico das augas termais, aprobada hai un par de anos para potenciar un crecemento ordenado e seguro do sector, e cunha liña de axudas para o acondicionamento deste tipo de espazos da que se están beneficiando sete espazos localizados en catro concellos galegos.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando