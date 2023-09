A Xunta apoia a XXI Volta Ciclista a Galicia na que máis dun cento de ciclistas percorrerán as provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra en catro etapas

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participou hoxe na presentación desta proba xa consolidada no calendario nacional nas categorías elite e sub–23

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado polo secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, participou hoxe na presentación da XXI Volta Ciclista a Galicia. A proba percorrerá a próxima semana, do 14 ao 17 de setembro, catro etapas, a primeira delas contrarreloxo, nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra co apoio da Xunta.

Na súa intervención Diego Calvo destacou o bo momento do ciclismo galego, con varias probas propias ao longo do ano que se suman a esta Volta, como o Gran Fóndo Ézaro ou O Gran Camiño. Nesta liña incidiu no labor desenvolvido pola Federación Galega de Ciclismo para a organización dunha nova edición desta competición das categorías elite e sub–23 consolidada no calendario nacional.

Para o vicepresidente primeiro, o esforzo de deportistas, clubs e federacións merece o máximo reforzo social e institucional. Neste eido, o Goberno galego ademais de impulsar o desenvolvemento dos distintos eventos deportivos, apoia esta modalidade deportiva a través de distintas liñas, de xeito que o investimento dos últimos anos supera os 4,2 millóns de euros.

Diego Calvo tivo tamén palabras para o ciclista homenaxeado nesta edición, Gustavo César Veloso, ao que se referiu como “un dos nosos mellores ciclistas” e que se suma a nomes como Óscar Pereiro, Gonzalo Aguiar ou Álvaro Pino. Para o vicepresidente primeiro, en Galicia podemos presumir destes grandes referentes, así como de contar entre 2006 e 2010 co equipo Xacobeo Galicia na categoría profesional ou actualmente co Team Farto BTC “un dos mellores equipos profesionais femininos e dos nosos embaixadores no mundo do deporte”.

Por outra banda, puxo en valor a importancia do deporte na promoción turística de Galicia, e, no caso concreto da Volta ciclista a Galicia, para dar a coñecer as paisaxes e o patrimonio das localidades que percorre ao longo de máis de 400 quilómetros.

A Volta ciclista a Galicia consta de catro etapas nas que competirán 16 equipos, a metade deles galegos. Trátase de Vigo Rías Baixas, Aluminios Cortizo, Supermercados Froiz, High Level G. Tormo, Lasal Cocinas Louriña, Retelec Ambilamp, Oiense Escuela Estévez e Club Ciclista Vigués. A eles súmanse formacións de Madrid, Navarra, Estremadura, Cantabria, Castela León e Asturias.

Nesta edición a Volta ten como sedes A Pobra de Brollón, en Lugo, onde comeza cunha contrarreloxo, A Pobra de Trives, en Ourense, e a cidade de Pontevedra. Entre as localidades que visitará nos percorridos das distintas etapas figuran Bóveda, O Incio, Larouco, Petín, A Rúa, Quiroga, Ribas de Sil, San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Poio, Sanxenxo, Ponte Caldelas, Soutomaior e Marín.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando