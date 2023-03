A Xunta apoia unha vintena de concellos e entidades para a conservación e o impulso dos seus museos

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades financia con ata 165.000 as actividades de documentación, investigación e difusión



Nesta edición benefícianse un total de 10 centros municipais e outros 11 vinculados a fundacións e entidades no marco do Plan Xeración Cultura que, entre os seus cometidos, busca mellorar e actualizar o legado e as infraestruturas culturais



A Xunta de Galicia apoia este ano un total de 21 concellos e entidades sen fins de lucro para a conservación e a mellora dos seus centros museísticos públicos e privados, tal e como publica o

Diario Oficial de Galicia

. A medida enmárcase no Plan Xeración Cultura, a folla de ruta dotada de 34M? coa que o Goberno autonómico achega de ferramentas aos axentes culturais para, entre outros obxectivos, mellorar e impulsar o legado e as infraestruturas culturais.

As axudas –que acadan ata un máximo de 10.000? por beneficiario– permiten actualizar os fondos e facilitar as tarefas de conservación, investigación e difusión destes centros museísticos. A Xunta sufraga actividades dirixidas a inventariar, catalogar e documentar os fondos da colección permanente, así como para a adquisición de equipamento para a conservación preventiva dos fondos.

Tamén se apoian as accións que sirvan para actualizar a exposición permanente e organizar mostras temporais, d

eseñar e ofrecer actividades didácticas e de difusión acordes coa súa temática e ámbito de actuación, promovendo o respecto dos dereitos humanos e a igualdade de xénero.

Estas axudas dan continuidade ao traballo levado a cabo polo Goberno autonómico para o impulso dos centros museísticos tras a aprobación, en 2021 da Lei de Museos de Galicia, coa que se está a mellorar a coordinación das políticas públicas de xestión das arredor de 90 institucións rexistradas na nosa Comunidade, tanto públicas como privadas.

Colección museográfica Casa da Navegación de Baiona

Colección museográfica Centro Arqueolóxico do Barbanza

Colección Museográfica Anfaco da Industria Conserveira

Fundación Museo de Artes do Gravado á estampa dixital

Asociación Padroado do Museo Etnográfico da Capela

