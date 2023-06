A Xunta apoia unha nova edición do festival The Wild con música e ocio nos montes de San Miguel de Oia

A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, presentou o programa cultural que se celebrará entre o 23 eo 25 de xuño no parque forestal vigués

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Vigo, 23 de xuño de 2023

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Ana Ortiz, presentou este xoves unha nova edición do festival The Wild Race que se celebrará entre o 23 e o 25 de xuño no parque forestal de San Miguel de Oia. O evento contará este ano coa novidade dunha carreira canina e repetirá a súa oferta musical e de ocio cun cartel que ten previsto atraer a preto dun milleiro de persoas.

“ The Wild conta con todos os ingredientes para que a Xunta participe no evento e ofreza todo o seu apoio, porque a cultura é un ben que temos que mimar e nesa tarefa sempre nos ides a atopar ”, apuntou a representante autonómica. Ortiz estivo acompañada na rolda de prensa celebrada no edificio administrativo polos representantes da organización, Juan Pablo Pérez e Juan de Castro.

A delegada destacou que a Xunta de Galicia apoia un ano máis The Wild Fest e nesta ocasión o patrocinio vai dirixido ao concurso de bandas Salvaxesons, que durante os últimos meses celebrou cinco concertos–batalla de grupos locais emerxentes. A final do concurso terá lugar o venres 23 dentro da programación do festival e o gañador será o teloneiro do cartel musical.

A programación dos concertos levará ata San Miguel de Oia a Ángtel Stanich, SÉS, Biznaga, Zeltia Irevire, Carla Lourdes, Abrigo, The Mob Swing, Blue Merrow e The Mirror, ademais de sesións DJ. O apartado de T he Wild Cinema haberá veladas cinematográficas en comunidade e ao aire libre, mentres que a gran novidade desta quinta edición será a Wild Dog Race, unha carreira que une natureza, cans e deporte. Tamén están previstas as iniciativas Orientaventura, Zona Infantil, Artesanía e Zona Gastro.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando