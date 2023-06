A Xunta apoia a sétima edición do Rompetiño Jump que confirma a decidida aposta galega polos deportes urbanos

Nestes últimos anos, o Goberno galego recoñeceu oficialmente o parkour, o BMX, ou o 3x3 de baloncesto; creou a Federación Galega de Baile Deportivo e impulsou a Liga Xunta de Galicia de Breaking, deporte que será olímpico en París 2024

O Rompetiño entra a formar parte por vez primeira de FEST Galicia, a marca que promove a nosa Comunidade como destino musical de calidade

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participaron na presentación do festival Rompetiño Jump 2023 que chega a súa sétima edición exhibindo as manifestacións do máis novidoso do deporte urbano galego.

Neste sentido, Lete Lasa felicitou á organización e aos patrocinadores, a súa aposta “polo crecemento do deporte e da vida activa no país, a través destas disciplinas que traen aire fresco á nosa cultura e patrimonios deportivos, e que contan xa, algunhas delas, coa mesma consagración do escenario olímpico”.

Ao fío desta idea, o secretario xeral para o Deporte destacou o traballo da Xunta no contexto dos deportes urbanos enumerando actuacións como o recoñecemento oficial de especialidades como o parkour, o BMX, ou o 3x3 de baloncesto, a creación da Federación Galega de Baile Deportivo ou o impulso da Liga Xunta de Galicia de Breaking, “co obxectivo de contribuír ao traballo realizado dende os axentes deportivos nestas disciplinas, que tanto predicamento teñen entre os máis mozos”.

O paso natural, dixo, diríxese cara “a súa maior xeneralización e profesionalización e é consecuencia directa da enorme popularidade que teñen entre a poboación xa que estas novas expresións de deportistas masculinos e femininos contan cun potente enfoque na xuventude, na igualdade e na creatividade”.

Na presentación interveu tamén Jacobo Sutil, director da Axencia Galega de Industrias Culturais da Xunta, quen explicou que o Rompetiño entra a formar parte por vez primeira de FEST Galicia, a marca que chega este ano á súa sexta edición co obxectivo de seguir a promover a nosa Comunidade como destino musical de calidade.

Sinalou que o encontro de Porto do Son está adherido a FEST Galicia por ofrecer un valor engadido á experiencia musical, tanto desde o punto cultural como turístico, e tamén por contribuír á vertebración do territorio desde a sustentabilidade social e medioambiental. No caso do Rompetiño, valorou especialmente o seu proceso de profesionalización a partir da súa orixe nun marco escolar, a súa contribución ás contratacións artísticas e seu decidido arraigamento nunha contorna local que aposta por combinar o rural co urbano como fórmula para espertar o interese da xuventude.

Normal 0 false false false false ES X–NONE SI–LK





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando