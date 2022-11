A Xunta apoia a 'X Ruta 4x4 da Comarca de Sarria', que se celebrará esta fin de semana

A ruta celebrarase esta fin de semana e discorrerá polos municipios de Sarria, Samos, O Incio e A Pobra de Brollón. As 120 prazas para vehículos están cubertas, e practicamente tamén as dos quads – quedan 7 de 120 –; igualmente, in s cribíronse 11 0 motos e 5 1 buggies, se ben aínda hai prazas dispoñibles en ambas categorías.