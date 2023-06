A Xunta apoia o proxecto de voluntariado no rural Acompaña 2.0 que desenvolve a escola de tempo libre Colaxe

Fórmanse parellas interxeracionais para darse compañía, favorecer o acceso dos maiores ás novas tecnoloxías e dar á coñecer á xente nova as oportunidades que ofrece o rural

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Laxe (A Coruña), 8 de xuño de 2023

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, estivo hoxe coas persoas voluntarias que están a participar no proxecto ‘Acompaña 2.0’, que está a desenvolver a escola de tempo libre Colaxe co apoio da Xunta de Galicia. O obxectivo deste proxecto é que os maiores e mozos voluntarios se apoien mutuamente, compartan vivencias e coñecementos.

Cristina Pichel, que estivo acompañada do alcalde de Laxe, José Luís Pérez, destacou a importancia que ten este tipo de iniciativas para o fomento do voluntariado en concellos pequenos e de carácter rural. No caso concreto de ‘Acompaña 2.0’ doce persoas voluntarias, seis delas maiores de 55 anos e as outras seis menores de 35, constitúense en parellas para darse acompañamento, ao tempo que os mozos axudan aos maiores a conectar co novo mundo dixital e a utilizar as novas tecnoloxías, e os maiores amosan aos primeiros as oportunidades de futuro que ofrece o medio rural a través das súas propias experiencias.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando