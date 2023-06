A Xunta apoia en Ponteceso a incorporación das técnicas da elaboración de redes no deseño de complementos para mascotas

O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez Carballo, e mais a xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitaron esta mañá en Corme o desenvolvemento dun curso de formación para redeiras

A iniciativa enmárcase no proxecto Enredadas, un exemplo de diversificación deste oficio tradicional en Galicia que está abrindo novas oportunidades noutros ámbitos de actividade como a moda e a decoración

A Xunta de Galicia continúa a impulsar a diversificación do oficio tradicional das redeiras galegas a través do proxecto Enredadas , impulsado desde o ano 2012 pola Consellería de Economía, Industria e Innovación e mais da Consellería do Mar. Así, o director

xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez Carballo e a xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitaron esta mañá en Corme (Ponteceso) o desenvolvemento do curso Integrando a artesanía no sector mascotas , que se está a celebrar desde finais de maio e remata hoxe.

Esta actividade formativa, na que participan oito redeiras artesás, está impartida por Rosana Agrelo e Sara Prieto, e ten como obxectivo a creación dunha colección cápsula de colares e correas para cans, que se distribuirá na tenda en liña de The Painter?s Wife e estará apoiada por unha campaña de comunicación que poñerá en valor o traballo artesanal e o colectivo das redeiras galegas.

O proxecto Enredadas constitúe un exemplo de diversificación do oficio tradicional das redeiras en Galicia que está abrindo novas oportunidades para estas artesás a través doutros ámbitos de actividade como a moda, os complementos e a decoración. A través de cursos de formación especializada e continuada, redeiras artesás de diferentes localidades galegas teñen a posibilidade de acadar unha renovación desta actividade tradicional.

Os obxectivos do proxecto Enredadas son poñer en valor o traballo das redeiras artesás e do seu oficio, apoiando a diversificación da súa actividade profesional e incorporando novas redeiras ao sector. Búscase tamén fomentar a colaboración intersectorial que lle abra as portas ás redeiras dun mercado contemporáneo, introducir novos materiais e mellorar as técnicas e a calidade dos produtos elaborados. Enredadas contribúe a potenciar o valor social do oficio das redeiras, aposta pola sustentabilidade e pola economía circular, así como apoia a comercialización dos novos produtos e a promoción do propio proxecto.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando