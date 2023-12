A Xunta apoia a nova liga Cíes-Rande que celebrará doce regatas na ría de Vigo durante 2024

A delegada da Xunta en Vigo, Ana Ortiz, e a vicepresidenta da Deputación, Marta Fernández–Tapias, presentaron este mércores o evento náutico

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Vigo, 20 de decembro de 2023

A delegada da Xunta en Vigo, Ana Ortiz, e a vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, Marta Fernández–Tapias, participaron este mércores na presentación das doce regatas das ligas de Inverno–Primavera e Outono–Inverno Cíes–Rande que se celebrarán entre xaneiro e abril e entre outubro e decembro de 2024 na Ría de Vigo.

Neste sentido e grazas ao apoio da Xunta de Galicia a vela galega conta cun novo evento desestacionalizado como é a Liga Cíes–Rande. “O acordo permitirá navegar e competir os 365 días do ano en Galicia, ampliando a oferta, xa abundante, coa que conta a vela galega, nomeadamente na Ría de Vigo”, sinalou a representante autonómica.

Os clubs participantes serán o Monte Real Club de Yates de Bayona, Real Club Náutico de Vigo, Real Club Náutico Rodeira de Cangas, Club Náutico San Adrián de Cobres, el Club Social Moaña Mar e Liceo Marítimo de Bouzas ademais de contar coa colaboración da Real Federación Galega de Vela, o Club Marítimo de Canido e ARIVEN (Asociación de Entidades Náuticas Ría de Vigo).

A mandataria galega sinalou a importancia de que a vela galega conte cos mellores eventos deportivos do verán –como o Mundial J80 de Baiona, a Copa de España 420 e o Campionato de España Feminino por Autonomías da clase Elliot en Vilagarcía, neste 2023– pero ademais, coas mellores regatas do outono, do inverno e da primavera.

Neste sentido destacou o apoio da Xunta de Galicia á vela galega cun investimento de preto de 6 millóns de euros desde 2009 e que o ano que vén seguirá incrementándose co convenio de colaboración aprobado a semana pasada polo Consello da Xunta, que no conxunto de todas as federacións aumentan un 3% con respecto ao presente ano. Todo isto, dixo, posibilita que as licenzas federativas de vela sobrepasen as 2.300, a cifra máis alta dos últimos dez anos.

A Liga de Inverno–Primavera Cíes–Rande contará cunha primeira cita no calendario de competición no Club San Adrián de Cobres, o próximo 13 de xaneiro. A continuación será o Real Club Náutico Rodeira de Cangas o organizador, o 27 de xaneiro. O Real Club Náutico de Vigo acollerá a terceira proba o 10 de febreiro. A cuarta será para o Club Social Moaña Mar, o 17 de febreiro. O Liceo Marítimo de Bouzas encargarase da quinta, o vindeiro 16 de Marzo. A última regata será o 20 de abril con base nas instalacións do Monte Real Club de Iates de Bayona (MRCYB), onde tamén se celebrará a entrega de premios final da liga.

Tras a época estival a Liga Cíes–Rande volverá coa competición Outono–Inverno. O 14 de setembro o MRCYB será o anfitrión da primeira regata. O 5 de outubro o protagonismo será para o Liceo Marítimo de Bouzas. O 26 de outubro será a quenda do Real Club Náutico Rodeira de Cangas. O 16 de novembro será para o Club Náutico San Adrián de Cobres. O 30 de novembro tocaralle ao Club Social Moaña Mar e pecha o ano o Real Club Náutico de Vigo, coa regata e entrega de premios do 14 de decembro.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando