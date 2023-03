A Xunta apoia a mellora dos locais de asociacións veciñais de Vedra a través do Plan específico de acción comunitaria

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou as instalacións dos colectivos de Picón e ‘Unión e Progreso’ de San Xián de Sales, nas que o Goberno galego investiu máis de 21.000 euros en obras de acondicionamento

O obxectivo desta liña de axudas dotada con 3 M? é apoiar o asociacionismo local como elemento dinamizador no rural e canalizador das demandas veciñais

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou hoxe en Vedra os locais das asociacións veciñais de Picón e Unión e Progreso de San Xián de Sales, nos que a Xunta investiu máis de 21.000 euros en obras de acondicionamento. As accións realizáronse ao abeiro do Plan específico de acción comunitaria, dotado con 3 M? e destinado a asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais.

A Asociación de Veciños de Picón recibiu 11.790 euros para o acondicionamento do interior do local. As obras permitiron mellorar a infraestrutura e reparar deterioracións, así como optimizar o espazo a prol dunha mellor funcionalidade, seguridade e confort. Deste xeito, instalouse un novo chan de tarima e dotouse o espazo cun amplo armario para gardar diverso material. As actuacións complementan as realizadas no ano 2019, no que esta entidade obtivo tamén 12.000 euros do Plan específico de acción comunitaria e que destinou a obras no exterior das instalacións.

Canto ao local social da Asociación Veciñal Unión e Progreso de San Xián de Sales, a Xunta apoiou a rehabilitación do baixo do edificio e o acondicionamento de aseos accesibles cunha achega superior aos 9.500 euros.

Durante as visitas a directora xeral referiuse á importancia de darlles resposta ás demandas dos colectivos veciñais como pezas fundamentais na dinamización do rural e no benestar da veciñanza. Nesta liña, incidiu na necesidade de que estes colectivos conten con espazos que lles permitan desenvolver a súa actividade coas condicións e o equipamento precisos para levala a cabo, así como co máximo confort para as persoas usuarias.

Natalia Prieto destacou a elevada participación que rexistra cada ano o Plan específico de acción comunitaria. O pasado ano, as 17 entidades beneficiarias da provincia da Coruña sumaron achegas de 216.637

asociacións de veciños; outros 45.782 a catro comunidades de usuarios de augas, e 13.367

euros a unha asociación de mulleres rurais

. As asociacións visitadas hoxe foron as únicas do concello de Vedra en presentar proxectos no marco desta liña de acción, resultando ambos aprobados.

Segundo explicou a directora xeral, na actualidade estanse xa a valorar as solicitudes recibidas para acollerse á convocatoria do Plan específico de acción comunitaria deste ano. Entre os proxectos subvencionables inclúense dúas liñas, unha delas dotada con 2,5 millóns de euros para obras de acondicionamento, reforma e ampliación dos locais sociais onde as entidades veciñais e de mulleres rurais desenvolven a súa actividade e para obras de mellora, reforma e reparación de infraestruturas e instalacións das traídas de auga comunitarias promovidas por comunidades de usuarios de augas.

Os 500.000 euros restantes da outra liña financian a adquisición de equipamento necesario para o funcionamento das organizacións beneficiarias. En concreto, mobiliario, material de oficina, equipamento informático ou acústico e audiovisual ademais doutros recursos para actividades específicas.

Desde a súa posta en marcha, en 2016, a Xunta leva investido no Plan preto de 16 millóns de euros cos que se apoiaron máis de 1.300 proxectos en toda Galicia.

