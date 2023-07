A Xunta apoia o labor de seis entidades a favor da igualdade e a non discriminación das persoas LGTBI

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, asinou convenios con seis asociacións para impulsar medidas a prol da diversidade e contra a LGTBIfobia



Galicia é referente na consolidación do principio de igualdade para as persoas LGTBI por contar cunha lei contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero e cun Observatorio sobre a materia que dá voz ás organizacións



A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade asinou un ano máis os convenios con seis entidades que representan as persoas LGTBI en Galicia para fomentar a igualdade e loitar contra a LGTBIfobia.

A Xunta de Galicia destina a estas colaboracións un investimento global de 34.000 euros para

levar a cabo actividades e programas dirixidos á promoción, aplicación e desenvolvemento de actuacións e medidas destinadas a avanzar no fomento e na promoción da igualdade de oportunidades, da visibilidade, da sensibilización e da non discriminación do colectivo LGTBI.

Entre outras iniciativas, neste marco de cooperación, as entidades poderán poñer en marcha campañas de información social que promovan comportamentos e actitudes de respecto e igualdade ou programas orientados á normalización da sexualidade e da diversidade, favorecendo a inclusión social das persoas pertencentes ao colectivo LGTBI. Tamén se apoiará a elaboración de material didáctico que contemple a realidade do colectivo e das súas familias, o dereito á diferencia, a diversidade, a igualdade de oportunidades e contra a LGTBIfobia; ou actuacións para previr e intervir ante condutas de discriminación ou de posible acoso, violencia de xénero e/ou maltrato infantil, que puideran producirse por razón de orientación sexual ou identidade de xénero, esepecialmente desde o eido familiar e social.

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, asinou estes convenios coas seguintes seis asociacións sen ánimo de lucro: Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña (ALAS Coruña), Asociación de familias de menores trans de Galicia (Arelas), Avante LGTB+, Comité Cidadán Antisida da Coruña (Casco), Asociación de mujeres para la igualdad y la visibilidad lésbica Les Coruña e Asociación Nós mesmas.

A Xunta de Galicia mantén un firme compromiso na loita contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero que aborda de xeito transversal. Neste sentido, Galicia é referente por contar cunha lei propia que consolida o principio de igualdade para as persoas LGTBI e cun Observatorio contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero que dá voz ás principais entidades do colectivo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando