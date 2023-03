A Xunta apoia o fomento do emprendemento en economía social no concello de Barro con axudas a empresas de alugueiro de caravanas e de restauración

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, visitou esta mañá á firma Gorbeia Cíes e a cooperativa xuvenil Sanrc, que recibiron senllas achegas, por un importe global de 46.500 euros, ao abeiro do programa Aprol Economía Social da Consellería de Promoción do Emprego



O Goberno galego concedeu na derradeira convocatoria un total de 22 axudas na provincia de Pontevedra por un importe de 493.500? e vén de abrir a orde do presente exercicio ata o 15 de setembro cun orzamento de 4,3 M?



“Activamos unha liña máis no ámbito do emprego e o emprendemento porque queremos que todas as posibilidades de montar un negocio ou crear un posto de traballo teñan o respaldo da Xunta e, especialmente, no cooperativismo e a economía social”, explicou Luis López



A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, está a apoiar o fomento do emprendemento e a creación de emprego no ámbito do cooperativismo e a economía social no Concello de Barro coa recente concesión de axudas a senllas empresas de nova creación adicadas ao alugueiro de caravanas e a restauración, respectivamente.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, visitou esta mañá á firma Gorbeia Cíes, emprazada no polígono industrial de Sequeiros, e a cooperativa xuvenil Sanrc, situada na contorna do parque natural da Barosa, para coñecer os seus proxectos e informar da apertura dunha nova convocatoria deste programa Aprol Economía Social correspondente co presente ano 2023.

En primeiro lugar, o representante autonómico achegouse, acompañado pola xefa territorial de Promoción do Emprego e Igualdade, Marta Mariño, ata a empresa Gorbeia Cíes, onde foi recibido por Pablo Gallego. Esta firma, que recibiu unha achega da Xunta de 19.500 euros e creou dous novos postos de traballo, adícase ao alugueiro de autocaravanas a través dun proceso exclusivamente on–line e xa dispón de tres vehículos de última xeración.

A continuación, desprazouse ata o lugar da Maquieira, na contorna do parque de Barosa, para visitar, da man de Alejandro Laíño, o establecemento de restauración da cooperativa xuvenil Sanrc, que contou cunha achega de 27.000 euros da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e que conta con tres socios e tres traballadores.

“Activamos unha liña de axudas máis no ámbito do emprego e do emprendemento porque queremos que todas as posibilidades, as propostas e as intencións dos galegos para montar un negocio ou crear un posto de traballo teñan o respaldo da Xunta e, especialmente, nun eido tan especial como o do cooperativismo e a economía social”, explicou o delegado territorial, que engadiu que, no ámbito norte da provincia, tamén se apoiaron outras tres iniciativas similares en Marín, Vilagarcía e Vilaboa cunha achega global de 84.500 euros.

Luis López revelou que, coa convocatoria de 2022, respaldáronse 22 proxectos na provincia de Pontevedra cun investimento autonómico de 493.500 euros e convidou a todos os emprendedores do ámbito da economía social a que concorran novamente a estas axudas do Aprol Economía Social coa orde do presente ano, que vén de abrir o seu prazo de solicitude ata o 15 de setembro.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade vai destinar 4,3 millóns de euros ás dúas liñas de axudas desta orde, orientadas á incorporación de desempregados ou persoas traballadoras a cooperativas e sociedades laborais para o desempeño dun emprego ou ben para favorecer o seu acceso á condición de socios.

O programa Aprol Economía Social 2023, que comprende as accións desenvolvidas entre o 1 de outubro de 2022 e o vindeiro 30 de setembro, concederá axudas de 6.000 euros pola incorporación de cada traballador a xornada completa e un incremento do 25% desta contía no caso de que se trate de mulleres, persoas con diversidade funcional, en risco de exclusión, persoas trans, persoas maiores de 45 anos ou persoas retornadas, que a promotora sexa unha cooperativa xuvenil ou que se acceda á condición de socio nun centro de traballo emprazado nun concello rural. En calquera caso, a contía máxima da axuda terá como límite os 67.500 euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando