A Xunta apoia o Festival Sinsal 2022 na illa de San Simón a través da marca Fest Galicia e das subvencións a eventos musicais profesionais

A delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, visitaron a montaxe dos escenarios



O festival obtivo un financiamento de máis de 50.000 euros por parte da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades



O Festival Sinsal SON Estrella Galicia celebrarase en San Simón do 22 ao 24 de xullo co apoio da Xunta de Galicia e, como vén sendo habitual, cun cartel que o público só coñece ao desembarcar na illa. A cita conta cun financiamento de máis de 50.000 euros por parte do Goberno galego a través dunha dupla vía, ao estar adherida a FEST Galicia, marca para a promoción de Galicia como destino musical de calidade, e por ser un dos 21 festivais beneficiarios da convocatoria anual de axudas á que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades de

stina 350.000 euros para contribuír á organización de eventos musicais de carácter profesional e considerados estratéxicos.

A delegada da Xunta de Galicia en Vigo, Marta

Fernández–Tapias, e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, visitaron este xoves na illa redondelá a montaxe dos escenarios

dun dos encontros sonoros máis singulares do panorama musical estatal.

Os organizadores confirmaron que, unha vez máis, o festival se iniciará coas entradas xa esgotadas para un cartel artístico que permanece en secreto ata o mesmo momento da chegada á illa, á que se accederá en barco desde os peiraos de Vigo e de Meirande.

“Teño que felicitar á organización do festival pola súa capacidade para ofrecer unha cita musical diferente e confirmar así que a diferenciación e a profesionalidade son claves para o éxito de calquera iniciativa cultural”, sinalou Fernández–Tapias durante a visita á illa.

Segundo explicaron os responsables do festival, en paralelo á programación musical, tamén haberá multitude de actividades para o público asistente. Ademais das anunciadas iniciativas en pedal surf, os microconcertos de Santo Antón ou os obradoiros familiares de reciclaxe, durante o festival poderanse contemplar dúas exposicións, nomeadas A escola Sinsal: 20 ideas para presumir de vintage e Por que as túas fillas escoitan trap?, que contarán con visitas guiadas e parladoiros.

Por último, celebraranse paseos pola illa co artista Xosé Lois Gutiérrez Faílde e con Amarturmar, a asociación cultural de mulleres e homes do mar de Cesantes. A través do camiñar e da contemplación, os participantes neste roteiro tecerán, en común, un imaxinario particular fiando os relatos e as memorias que compoñen a idea do lugar coa intención de manter a fascinación, e tamén o conflito, na relación co territorio.

Normal 0 21 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando