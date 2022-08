A Xunta apoia a VI edición do Sacrafestival 2022, cunha proposta de diálogo entre as artes e a natureza

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participa na presentación do evento que entre o venres e o sábado aglutina distintas actividades na Ribeira Sacra lucense

800x600

Chantada (Lugo), 2 de agosto de 2022

A VI edición do Sacrafestival 2022 arranca esta semana nas localidades de Chantada e Monforte cunha serie de actividades culturais que unen arte e natureza e que contan co apoio da Xunta de Galicia. O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, que participou na presentación do evento, convidou á cidadanía a achegarse entre o venres e o sábado á Ribeira Sacra para gozar das distintas propostas artísticas que se desenvolverán ao abeiro desta cita xa consolidada no panorama cultural do verán en Galicia. No acto tamén estiveron a directora artística do festival, Carlota Pérez, así como o alcalde do concello de Chantada, Manuel L. Varela, e a xerente da rede museística de Lugo, Encarna Lago.

Nestes dous días o Sacrafestival contará cunha programación de nove actividades distintas entre as que cómpre destacar un proxecto de fotografía e transformación social, un espectáculo multidisciplinar e inclusivo, outro de danza e varios concertos, que se desenvolverán en tres localizacións que son o Pazo de Tor en Monforte e a adega Vía Romana e o lugar de Pincelo, ambos en Chantada.

Ademais das propostas para o público adulto, o festival contempla actividades específicas destinadas ao público infantil e xuvenil a través do proxecto A pequena Bauhaus, unha fábrica de creación na que participan rapaces de 7 a 14 anos dirixidos por artistas consolidados co fin de implantar unha marca de deseño baseada na súa primeira colección, na escola da Bauhaus en Alemaña.

Tamén no marco do Sacrafestival, desde o mes de marzo desenvólvense actividades de formación artística coa participación de destacados creadores locais e nacionais como María Gar, Oliver Laxe, Guillermo Weickert, Sebastián Uría, Javier Collado, Rebeca Ponte, Alma García e Vari Caramés.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE MicrosoftInternetExplorer4





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando