A Xunta apoia a cuarta edición do Nachiños Fest que trae a Ferrol o único concerto en Galicia da banda internacional Crystal Fighters

A cita, que terá lugar os días 8 e 9 de setembro no campo das Cabazas, en Covas, “aporta una oferta musical diferente á temporada estival en Ferrolterra, a música indie”, indica Aneiros

Ferrol, 24 de agosto de 2023

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participou esta mañá na tenda Waves Ferrol na presentación da cuarta edición do Nachiños Fest que terá lugar os días 8 e 9 de setembro no campo das Cabazas, en Covas, e que volve contar un ano máis co respaldo do Goberno galego a través de Turismo de Galicia.

Acompañada do alcalde da cidade, José Manuel Rey Varela, e de representantes da organización, Aneiros destacou o “salto cualitativo” do cartel deste ano con figuras internacionais como a banda

Crystal Fighter que ofrecerá na cidade o seu único concerto en Galicia. Xunto a eles haberá outras caras coñecidas do panorama nacional como Alizzz, Cupido, Anabel Lee, Besmaya, Julia Nar ou Alison Darwin que compartirán escenario coas formacións galegas The Rapants, Galician Army e Berto.

“O Nachiños Fest aporta unha oferta musical diferente á temporada estival en Ferrolterra, a música indie, que tan ben conxuga con elementos tan identificadores da nosa comarca como son o surf e a natureza”, salientou a delegada territorial, “e é precisamente esa oferta variada de diferentes estilos e para diferentes públicos o que pretendemos promover desde a Xunta de Galicia ano tras ano”.

Martina Aneiros destacou o “excepcional medio” que festivais como o Nachiños supoñen á hora de difundir os atractivos turísticos, patrimoniais e gastronómicos cos que conta a Comunidade Autónoma, “á vez que serven para atraer visitantes ás contornas onde se celebran” e agradeceu o traballo dos “promotores e organizadores deste evento musical” pola súa contribución a “poñer a cidade e Galicia á vangarda do panorama musical nacional e mesmo europeo”.

O prezo das entradas, á venta a través da páxina oficial do festival, oscilan entre os 33 euros das entradas diarias e os 49,50 do abono de dúas xornadas. Ademais haberá dispoñible unha zona de acampada á que se poderá acceder por un custo de 22 euros por persoa por ámbolos dous días.





