A Xunta apoia a contratación de 15 doutorandos industriais para desenvolver a súa tese en empresas e centros tecnolóxicos galegos

As consellerías de Economía, Industria e Innovación e de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades invisten preto de 1,9 millóns de euros nesta terceira edición do programa Doutoramentos Industriais

Dos quince doutorandos, 12 serán contratados por empresas e 3 por centros tecnolóxicos

Este programa, ademais de potenciar a captación de talento e a creación de emprego de calidade, promove a transferencia de coñecemento das universidades ao tecido produtivo e fomenta a realización de proxectos de investigación industrial en empresas

A Xunta de Galicia acaba de facer pública a resolución da terceira edición do programa de Doutoramentos Industriais, unha convocatoria conxunta da Consellería de Economía, Industria e Innovación e a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que permite a contratación de 15 doutorandos por parte de empresas e centros tecnolóxicos e de innovación para a realización da súa tese nunha contorna empresarial.

Cunha axuda total de preto de 1.847.000 euros permitirá a contratación de 15 estudantes de doutoramento do sistema universitario galego para que desenvolvan a súa tese en empresas e centros tecnolóxicos galegos no período 2023–2027. En concreto, doce persoas doutorandas realizarán a súa tese en empresas e tres en centros tecnolóxicos en áreas de coñecemento como as Ciencias, as Ciencias da Saúde, a Enxeñaría, a Química, a Nanotecnoloxía ou a Biotecnoloxía.

As entidades beneficiarias –empresas e centros tecnolóxicos– pertencen ás provincias da Coruña (47%), Pontevedra (40%) e Lugo (13%). En canto ás persoas investigadoras doutorandas, un 60% son homes fronte a un 40% de mulleres. En canto á universidade galega á que pertence o programa de doutoramento e o director de tese da persoa investigadora contratada, o 60% corresponden á Universidade de Santiago de Compostela, o 33% á Universidade de Vigo e o 7% restante á Universidade da Coruña.

Ademais, os proxectos de investigación están orientados a resolver as necesidades e problemas da empresa ou centro de innovación e tecnoloxía que o acolle, favorecendo a investigación colaborativa e a transferencia de coñecemento, así como a captación de talento e a incorporación de persoal investigador á contorna empresarial.

As axudas cobren tanto os custos de contratación, gastos relacionados co proxecto tanto na universidade como na empresa, así como apoios para a realización de estadías de tres meses no estranxeiro.

Entre os obxectivos deste programa atópanse promover a mobilidade, a colaboración e a transferencia de coñecemento, potenciar a formación de mozos e mozas investigadores, posibilitar a súa incorporación ás empresas e centros tecnolóxicos, así como fortalecer a vinculación entre o tecido produtivo e as universidades galegas.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando